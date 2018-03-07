«Дженоа» предложил Кришито пятилетний контракт

Руководство «Дженоа» предложило защитнику «Зенита» Доменико Кришито подписать контракт, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Соглашение будет рассчитано на пять лет. В нем также предусмотрена возможность начать тренерскую карьеру в итальянском клубе.

Ранее сообщалось, что видеть в своих рядах футболиста «Зенита» желает также «Интер». Но именно возможность перехода на тренерскую работу может стать причиной выбора футболиста в пользу «Дженоа».

Напомним, что действующий контракт Кришито с «Зенитом» рассчитан до середины 2018 года. Он уже объявил, что не собирается продлевать его.

В текущем сезоне 31-летний защитник провел 21 игру в российской Премьер-лиге. Ранее он уже выступал в составе «Дженоа».