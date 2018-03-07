Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Дженоа» предложил Кришито пятилетний контракт

    Руководство «Дженоа» предложило защитнику «Зенита» Доменико Кришито подписать контракт, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Соглашение будет рассчитано на пять лет. В нем также предусмотрена возможность начать тренерскую карьеру в итальянском клубе.

    Ранее сообщалось, что видеть в своих рядах футболиста «Зенита» желает также «Интер». Но именно возможность перехода на тренерскую работу может стать причиной выбора футболиста в пользу «Дженоа».

    Напомним, что действующий контракт Кришито с «Зенитом» рассчитан до середины 2018 года. Он уже объявил, что не собирается продлевать его.

    В текущем сезоне 31-летний защитник провел 21 игру в российской Премьер-лиге. Ранее он уже выступал в составе «Дженоа».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2018 10:18
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 13:26

      Дайте ему хотя бы до конца сезона доиграть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 7 марта 2018, 13:40

      Осталось дождаться официальной информации от Зенита. А то уток стало последнее время через чур.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 7 марта 2018, 12:38

      В игре с Амкаром Кришито решил хлопнуть дверью перед уходом?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 7 марта 2018, 11:50

      Достойно Кришито играл за Зенит много лет, теперь и на родной земле поиграет ещё, а затем может стать хорошим тренером! Удачи Доменико!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Denis199244 7 марта 2018, 10:35

      Кришито действует правильно,как бы это не звучало но в зените ему делать нечего,он отличный игрок но в зените сейчас одни халтурщики,играть кроме кришито и лунева никто не хочет

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +460

      зенит ничто > Denis199244 7 марта 2018, 10:47

      а зенит сейчас просто для отсидки и порчи игроков!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Denis199244 7 марта 2018, 11:32

      Иванович ещё не плох и Кузяев!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 7 марта 2018, 10:22

      кто больше

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11