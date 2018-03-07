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«Дженоа» предложил Кришито пятилетний контракт

7 марта 2018, 10:18
8

Руководство «Дженоа» предложило защитнику «Зенита» Доменико Кришито подписать контракт, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Соглашение будет рассчитано на пять лет. В нем также предусмотрена возможность начать тренерскую карьеру в итальянском клубе.

Ранее сообщалось, что видеть в своих рядах футболиста «Зенита» желает также «Интер». Но именно возможность перехода на тренерскую работу может стать причиной выбора футболиста в пользу «Дженоа».

Напомним, что действующий контракт Кришито с «Зенитом» рассчитан до середины 2018 года. Он уже объявил, что не собирается продлевать его.

В текущем сезоне 31-летний защитник провел 21 игру в российской Премьер-лиге. Ранее он уже выступал в составе «Дженоа».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Трансферы Зенит Дженоа Кришито Доменико
Комментарии (8)
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kvm5
1520407365
кто больше
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Denis199244
1520408117
Кришито действует правильно,как бы это не звучало но в зените ему делать нечего,он отличный игрок но в зените сейчас одни халтурщики,играть кроме кришито и лунева никто не хочет
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ZENIT-59
1520412644
Достойно Кришито играл за Зенит много лет, теперь и на родной земле поиграет ещё, а затем может стать хорошим тренером! Удачи Доменико!
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DOCTOR PENALTY
1520415486
В игре с Амкаром Кришито решил хлопнуть дверью перед уходом?
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woyser
1520419216
Осталось дождаться официальной информации от Зенита. А то уток стало последнее время через чур.
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zigbert
1520504766
Дайте ему хотя бы до конца сезона доиграть.
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