Червиченко – о матче «Зенита» с «Амкаром»: «Судья явно выполнял чей-то заказ. Петербуржцы правильно настаивают на переигровке»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что «Зенит» по праву подал протест на результат матча 21-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:0), требуя аннулировать результат и переиграть встречу.

В поединке, прошедшем в субботу в Санкт-Петербурге, главный арбитр Владимир Сельдяков удалил с поля двух игроков сине-бело-голубых – полузащитника Александра Ерохина и защитника Доменико Кришито.

«Почему это считают опасным прецедентом? А когда «Зениту» засчитали техническое поражение в матче с «Динамо», разве тогда что-то влияло на ход игры? Это, если помните, было при Толстых. Здесь, на мой взгляд, когда абсолютно понятно, что арбитр выполнял чей-то заказ, но это невозможно доказать, а формальный признак для переигровки есть, – нужно подавать протест.

«Зенит» правильно делает, настаивая на переигровке. И если кто-то за кулисами пытается убрать «Зенит» подобным способом – незаконным и бессовестным – почему они не должны пытаться законным способом себя защитить? Не вижу причин этого не делать.

То, как «Зенит» играет, другой вопрос. Манчини, на мой взгляд, пока не сумел сделать команду и последние туров 10 результаты команды далеки от ожидаемых. С таким составом нужно показывать другой уровень игры, но это, повторюсь, не имеет никакого отношения к тому, что было на поле.

Закон должен быть справедлив. Не понимаю, почему того же Сельдякова ставят «Зениту», хотя к его работе у клуба уже были претензии в это сезоне. Но мы же видели, что и Турбин прибивал питерцев в том году. С судейским корпусом пора разобраться – ни один тур не обходится без судейского скандала», – приводят слова Червиченко «Невские новости».