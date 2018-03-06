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    Червиченко – о матче «Зенита» с «Амкаром»: «Судья явно выполнял чей-то заказ. Петербуржцы правильно настаивают на переигровке»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что «Зенит» по праву подал протест на результат матча 21-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:0), требуя аннулировать результат и переиграть встречу.

    В поединке, прошедшем в субботу в Санкт-Петербурге, главный арбитр Владимир Сельдяков удалил с поля двух игроков сине-бело-голубых – полузащитника Александра Ерохина и защитника Доменико Кришито.

    «Почему это считают опасным прецедентом? А когда «Зениту» засчитали техническое поражение в матче с «Динамо», разве тогда что-то влияло на ход игры? Это, если помните, было при Толстых. Здесь, на мой взгляд, когда абсолютно понятно, что арбитр выполнял чей-то заказ, но это невозможно доказать, а формальный признак для переигровки есть, – нужно подавать протест.

    «Зенит» правильно делает, настаивая на переигровке. И если кто-то за кулисами пытается убрать «Зенит» подобным способом – незаконным и бессовестным – почему они не должны пытаться законным способом себя защитить? Не вижу причин этого не делать.

    То, как «Зенит» играет, другой вопрос. Манчини, на мой взгляд, пока не сумел сделать команду и последние туров 10 результаты команды далеки от ожидаемых. С таким составом нужно показывать другой уровень игры, но это, повторюсь, не имеет никакого отношения к тому, что было на поле.

    Закон должен быть справедлив. Не понимаю, почему того же Сельдякова ставят «Зениту», хотя к его работе у клуба уже были претензии в это сезоне. Но мы же видели, что и Турбин прибивал питерцев в том году. С судейским корпусом пора разобраться – ни один тур не обходится без судейского скандала», – приводят слова Червиченко «Невские новости».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2018 15:30
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +151

      valdemar47 7 марта 2018, 09:34

      Червяк полный п...дор! Таких ублюдков не должно быть!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 7 марта 2018, 09:22

      ой, началась песня весенняя.... в Питере ныть, реально....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +129

      VVS1985 7 марта 2018, 08:44

      Какой заказ....абсолютно все удаления были по делу. То что Ерохин и Кришито не совладали с нервами из-за того, что команда могла тупо не могла забить, это их проблемы..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +616

      smersh45 6 марта 2018, 22:04

      всё по делу

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 6 марта 2018, 21:11

      ПОРА МАНЧИНИ СКАЗАТЬ,ДАВАЙ ДО СВИДАНИЯ, МАКАРОНЫ В ИТАЛИИ ЖДУТ.....

      5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 6 марта 2018, 21:04

      А никто не пробовал этого "червя" за кливету привлечь? Что-то он много и не по делу словами бросается!

      3
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 6 марта 2018, 20:25

      Играть надо зениту,а не ныть,в том году с Уралом тож самое было,будте мужиками уже а?Любая команда РФПЛ даст вам бой ,не сомневайтесь!!!))

      4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 20:18

      Червиченко пытается анализировать работу судьи,но делает это однобоко.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 6 марта 2018, 19:41

      Вот я бы на месте арбитра и Амкара щас в суд бы подал на эту толстую мразь и пускай в суде свои слова доказывает , а то только трепет своим языком , а так может привлекут хоть или хоть штраф какой то , в следующий раз подумает прежде чем хайло свое открыть , как говорится и приятно и полезно , при чем самому червяку полезно будет , может в жизни хоть чего то переосмыслит

      5
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 марта 2018, 19:18

      Так Заказчик то Зенит ! Вот только оружие найти не удастся . Утопили в Неве !

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