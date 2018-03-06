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  • Червиченко – о матче «Зенита» с «Амкаром»: «Судья явно выполнял чей-то заказ. Петербуржцы правильно настаивают на переигровке»

Червиченко – о матче «Зенита» с «Амкаром»: «Судья явно выполнял чей-то заказ. Петербуржцы правильно настаивают на переигровке»

6 марта 2018, 15:30
64

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что «Зенит» по праву подал протест на результат матча 21-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:0), требуя аннулировать результат и переиграть встречу.

В поединке, прошедшем в субботу в Санкт-Петербурге, главный арбитр Владимир Сельдяков удалил с поля двух игроков сине-бело-голубых – полузащитника Александра Ерохина и защитника Доменико Кришито.

«Почему это считают опасным прецедентом? А когда «Зениту» засчитали техническое поражение в матче с «Динамо», разве тогда что-то влияло на ход игры? Это, если помните, было при Толстых. Здесь, на мой взгляд, когда абсолютно понятно, что арбитр выполнял чей-то заказ, но это невозможно доказать, а формальный признак для переигровки есть, – нужно подавать протест.

«Зенит» правильно делает, настаивая на переигровке. И если кто-то за кулисами пытается убрать «Зенит» подобным способом – незаконным и бессовестным – почему они не должны пытаться законным способом себя защитить? Не вижу причин этого не делать.

То, как «Зенит» играет, другой вопрос. Манчини, на мой взгляд, пока не сумел сделать команду и последние туров 10 результаты команды далеки от ожидаемых. С таким составом нужно показывать другой уровень игры, но это, повторюсь, не имеет никакого отношения к тому, что было на поле.

Закон должен быть справедлив. Не понимаю, почему того же Сельдякова ставят «Зениту», хотя к его работе у клуба уже были претензии в это сезоне. Но мы же видели, что и Турбин прибивал питерцев в том году. С судейским корпусом пора разобраться – ни один тур не обходится без судейского скандала», – приводят слова Червиченко «Невские новости».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Червиченко Андрей
Комментарии (64)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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APchelov
1520340678
Спасибо, конечно, червячку за поддержку. Но ведь никто Зениту слабилинчику не подсыпал. Сами виноваты, что полматча гоняли мяч поперёк да назад
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Александ1982
1520340972
Червяка читать-себя не уважать!!
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Andrering87
1520341359
куда он лезет, что несет..Зенит играл плохо, карточки были по делу.Не показал он карточку игроку Амкара, но его и так на поле не было..какая переигровка, что за бред..надо было побеждать и тем самым подтверждать свои претензии на чемпионство..как говорится после драки кулаками не машут...
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Spartak Piter
1520342409
подмазываетс червь. противно. Заказ))блин с беззубой игрой.
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Shogun
1520344130
У жирного совсем мозги поплыли, а если вспомнить игру с Динамо, то все прекрасно помнят, что было на вираже, а даже и кого
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insider_retro
1520346687
Если "абсолютно понятно", - то докажи, а если "арбитр выполнял чей-то заказ" - то скажи чей!! А по другому это называется пи....во на публику. Ссытся называть всё своими именами...
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valdemar47
1520348653
Зачем на публику выносить домыслы этого идиота, он абсолютно не адекватен.
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SpartakSpartakSpartak
1520348989
Скорее ты выполняешь чей-то заказ.
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OfaZavr
1520349959
как всегда лишь бы всколыхнуть общественность своими бредовыми высказываниями а у самого нет доказательств чтобы подтвердить свой бред.
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Ахимас Вельде
1520350916
Кругом враги обложили суперклуб.
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