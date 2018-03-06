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  • Орлов: «Зенит» хочет аннулировать результат матча с «Амкаром» и переиграть его? Давайте жить и играть по закону!»

Орлов: «Зенит» хочет аннулировать результат матча с «Амкаром» и переиграть его? Давайте жить и играть по закону!»

6 марта 2018, 01:13
26

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение «Зенита» подать протест после матча 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

Из-за судейских решений петербургский клуб требует аннулировать результат игры и провести переигровку.

«Я не знаю, мне трудно что-либо говорить. Я – комментатор. И зафиксировал в репортаже, что удаления нет, хотя две карточки футболист заработал. Дальше в дело вступает закон, юридические вещи. А нравится это кому-то или нет, это уже вкусовщина. Давайте жить и играть по закону!» – сказал Орлов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Орлов Геннадий
Комментарии (26)
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Боцман59rus
1520291953
вот судья г.а.н.д.о.м , взял и удалил за две ЖК -логика епт...
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жеха87
1520294798
Я болельщик зенита! Какой закон!? Все по делу! Если зенит набрал в 10 играх 11 очков то виноваты в этом игроки и тренер! Амкар играл из своих возможностей и заслужано нобрал очко!
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Диктор
1520303951
Вот и живите по закону-или вы думаете что наличие бабла у вас -позволяет вам устанавливать свои законы ?
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Одинокий волк Маквейд
1520308819
А морду вам повидлой не намазать?
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starche
1520309110
Бездарная и безвольная игра Зенита во главе с физруком - вот что главное, а дешёвые отмазки только усугубляют неприглядный имидж Зенита.
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spartak1313
1520312737
Гена завязывай
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Zenmaster
1520313251
Всё это для того -- что бы больше " герой судья " не обслуживал матчи с участием Зенита !!!
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belarus-gomel
1520313960
кстати, в той статье - 125, на которую ссылается Зенит чётко написано, что судейство не обсуждается!! игрока, получившего вторую ЖК на поле не было... да и дело обстояло на 90 горбатой минуте!!!
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zigbert
1520319828
Закон? Да закон как дышло,куда повернешь оттуда и вышло.
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alp
1520320783
переигровка это бред.. судью наказать, футболисту дать красную. все.
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