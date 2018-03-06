Орлов: «Зенит» хочет аннулировать результат матча с «Амкаром» и переиграть его? Давайте жить и играть по закону!»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение «Зенита» подать протест после матча 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

Из-за судейских решений петербургский клуб требует аннулировать результат игры и провести переигровку.

«Я не знаю, мне трудно что-либо говорить. Я – комментатор. И зафиксировал в репортаже, что удаления нет, хотя две карточки футболист заработал. Дальше в дело вступает закон, юридические вещи. А нравится это кому-то или нет, это уже вкусовщина. Давайте жить и играть по закону!» – сказал Орлов.