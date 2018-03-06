Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Орлов: «Зенит» хочет аннулировать результат матча с «Амкаром» и переиграть его? Давайте жить и играть по закону!»

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение «Зенита» подать протест после матча 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

    Из-за судейских решений петербургский клуб требует аннулировать результат игры и провести переигровку.

    «Я не знаю, мне трудно что-либо говорить. Я – комментатор. И зафиксировал в репортаже, что удаления нет, хотя две карточки футболист заработал. Дальше в дело вступает закон, юридические вещи. А нравится это кому-то или нет, это уже вкусовщина. Давайте жить и играть по закону!» – сказал Орлов.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2018 01:13
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 марта 2018, 12:51

      да иди ты ..... когда вы жили и играли сами по ЗАКОНУ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат 6 марта 2018, 12:11

      А слабо сказать, ГС, что и закон в данном случае на стороне Амкара?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 марта 2018, 10:43

      вот бы и в клубе также думали и не позорились.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > OfaZavr 6 марта 2018, 11:55

      Кто-то 0-7 в Англии опозорился. Но это был не Зенит!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > prezent2017 6 марта 2018, 17:16

      конечно не Зенит, Зенит только у нас позориться всегда и везде. а у тебя больше ума ни на что не хватает кроме как одно и тоже про 0:7 повторять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 6 марта 2018, 10:36

      Выиграть не могут, теперь пытаются переиграть, ну допустим дадут переиграть, а если такой же результат будет 0-0, что тогда переигровка будет снова, пока не победят?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 6 марта 2018, 10:19

      переигровка это бред.. судью наказать, футболисту дать красную. все.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 10:03

      Закон? Да закон как дышло,куда повернешь оттуда и вышло.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 6 марта 2018, 09:33

      У каждого из удаленных игроков обе карточки заслуженные. Что еще хотят? Чтобы две желтые были, но за это не удаляли?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      valdemar47 6 марта 2018, 09:29

      Миллеровские прихвостни!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 6 марта 2018, 08:26

      кстати, в той статье - 125, на которую ссылается Зенит чётко написано, что судейство не обсуждается!!

      игрока, получившего вторую ЖК на поле не было... да и дело обстояло на 90 горбатой минуте!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 6 марта 2018, 08:15

      Истину глаголет Орлов. Ещё бы сослался на статью того закона, на который кивает

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11