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  • Вице-президент «Спартака»: «Ничья с «Локомотивом»? Впереди еще девять матчей, сдаваться никто не собирается»

Вице-президент «Спартака»: «Ничья с «Локомотивом»? Впереди еще девять матчей, сдаваться никто не собирается»

5 марта 2018, 16:49
2

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов после ничьей с «Локомотивом» (0:0) во встрече 21-го тура РФПЛ отметил, что борьба за чемпионство еще не окончена. По его словам, красно-белые не собираются сдаваться.

«Матч проходил в сложных условиях. Как и ожидалось, игра не получилась суперзрелищной. В таких матчах на первый план выходят бойцовские качества. Конечно, немного жалко, что мяч не попал в ворота после удара Александра Самедова, но в целом результат матча закономерен.

Хотелось бы выразить огромную благодарность нашим болельщикам, которые пришли на игру в такую холодную погоду и гнали команду вперед на протяжении всего матча. Также хотелось бы сказать огромное спасибо всем, кто приехал в Самару и хотел поддержать команду. Болельщики смогут бесплатно посетить следующий домашний матч чемпионата, предъявив билеты на кубковую игру в кассах перед игрой.

Остались ли у «Спартака» шансы догнать «Локомотив»? А почему нет? У нас впереди еще девять матчей, все может измениться. Сдаваться точно никто не собирается. Нужно выигрывать в каждой отдельной игре, меньше думать о том, как играет соперник, и отталкиваться исключительно от себя», – сказал Измайлов.

После 21-го тура «Локомотив» сохранил отрыв в восемь очков от «Спартака». Красно-белые делят третью-пятую строчки с «Зенитом» и ЦСКА. «Краснодар» имеет на один балл больше и располагается на втором месте.

Организация главной игры месяца – бардак

«Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак
Комментарии (2)
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OfaZavr
1520266008
все верно, пока шансы есть бороться нужно продолжать!
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Сильвербой
1520266400
Будет очень сложно это сделать, место в ЛЧ не упустить бы!!!
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