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    Азар: «Челси» в матче с «Манчестер Сити» было тяжелее, чем в игре против «Барселоны»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:1) в поединке 29-го тура АПЛ.

    «Я бы не сумел коснуться мяча, даже если бы мы играли в течение трех часов, несмотря на то, что «Челси» стал действовать лучше в последние 10-15 минут. Мы стали лучше работать с мячом, но нам нужно было делать это в течение всей встречи.

    Лично мне очень тяжело показывать хорошую игру, если я получаю мяч только три раза. Но когда мы завладевали им, нам стоило лучше им распоряжаться. Мы сделали неправильный выбор.

    Я старался прыгать, но нелегко выиграть воздушные дуэли у Николаса Отаменди и Эмерика Ляпорта. Мы не использовали вчера наши сильные стороны. Если бы на поле были Альваро Мората или Оливье Жиру, было бы легче играть длинными передачами.

    Я сделал все, что было в моих силах. Конте поставил меня впереди, и я пытался показать максимум, но не думаю, что мы сыграли хорошо. «Челси» имел шансы против «Барселоны», но вчера – нет. Было сложно, особенно выходить из-под прессинга «Манчестер Сити».

    Если вы получили мяч, то сразу три или четыре соперника набрасываются на вас. Мы также допускали ошибки в простых передачах. Мы не играли хорошо все вместе, но будем работать, чтобы выступить лучше на следующей неделе», – сказал Азар.

    Источник: Goal.com

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    05.03.2018 14:41
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 5 марта 2018, 18:49

      победа на камп ноу все компенсирует

      0
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    • ...
      Рейтинг: +109

      Timoor8607 5 марта 2018, 17:20

      Камп Ноу покажет!

      0
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