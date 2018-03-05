Азар: «Челси» в матче с «Манчестер Сити» было тяжелее, чем в игре против «Барселоны»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:1) в поединке 29-го тура АПЛ.

«Я бы не сумел коснуться мяча, даже если бы мы играли в течение трех часов, несмотря на то, что «Челси» стал действовать лучше в последние 10-15 минут. Мы стали лучше работать с мячом, но нам нужно было делать это в течение всей встречи.

Лично мне очень тяжело показывать хорошую игру, если я получаю мяч только три раза. Но когда мы завладевали им, нам стоило лучше им распоряжаться. Мы сделали неправильный выбор.

Я старался прыгать, но нелегко выиграть воздушные дуэли у Николаса Отаменди и Эмерика Ляпорта. Мы не использовали вчера наши сильные стороны. Если бы на поле были Альваро Мората или Оливье Жиру, было бы легче играть длинными передачами.

Я сделал все, что было в моих силах. Конте поставил меня впереди, и я пытался показать максимум, но не думаю, что мы сыграли хорошо. «Челси» имел шансы против «Барселоны», но вчера – нет. Было сложно, особенно выходить из-под прессинга «Манчестер Сити».

Если вы получили мяч, то сразу три или четыре соперника набрасываются на вас. Мы также допускали ошибки в простых передачах. Мы не играли хорошо все вместе, но будем работать, чтобы выступить лучше на следующей неделе», – сказал Азар.