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    Пейчинович: «Погода сегодня помешала обеим командам»

    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович считает, что его команда больше заслужила победу во встрече 21-го тура РФПЛ со «Спартаком», чем соперник. Сербский футболист отметил, добиться ее помешали сложные погодные условия.

    Матч 21-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. Железнодорожники после этой игры продолжают лидировать в турнирной таблице РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.

    — Наверное, погода сегодня помешала обеим командам. Мы сохраняли хорошую концентрацию на протяжении всей встречи, понимая, что значит для «Спартака» эта игра. В итоге получилась ничья, но я думаю, что «Локомотив» заслуживал победы. Возможно, как раз сложные погодные условия и не позволили нам добиться большего.

    — А что сложнее: играть в сильный снегопад или в пятнадцатиградусный мороз?

    — Минус пятнадцать — это тяжело, но сегодня снег действительно мешал показывать комбинационный футбол.

    — Что было для вас самым сложным в этом матче?

    — Постараться, чтобы спартаковцы Луис Адриано и Квинси Промес не получали много мячей и пространства.

    — Для «Локомотива» в этом дерби важно было сохранить отрыв в очках от преследователей. Какой была установка на игру?

    — Как обычно. Главный тренер перед игрой много слов не говорил, потому что все и так понимали важность матча.

    — Что было важнее в концовке встречи: удержать ничью или все-таки вырвать победу?

    — Если вы заметили, мы не стремились отсиживаться в обороне и атаковали даже в последние четверть часа. С начала второго тайма небольшое преимущество было у «Спартака», но мы тоже до финального свистка старались забить. Жаль, не получилось, но ничья для «Локомотива» — тоже совсем не плохо.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    05.03.2018 08:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 10:42

      конечно тяжело и в холод и в снег, теряется качество и наработки, все непредсказуемо и решить исход может один случайный эпизод.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 10:25

      Конечно лучше так чем -15.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +224

      Хакасия 5 марта 2018, 08:28

      Минус 15 - хоккей с мячом

      0
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 5 марта 2018, 08:23

      Да заспали матч..., главный виновник РФПЛ!

      Могли бы матч в Сочи перенести..... и тогда было бы ясно кто сильнее.., а щас то чего говорить о погоде?!

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