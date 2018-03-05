Пейчинович: «Погода сегодня помешала обеим командам»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович считает, что его команда больше заслужила победу во встрече 21-го тура РФПЛ со «Спартаком», чем соперник. Сербский футболист отметил, добиться ее помешали сложные погодные условия.

Матч 21-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. Железнодорожники после этой игры продолжают лидировать в турнирной таблице РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.

— Наверное, погода сегодня помешала обеим командам. Мы сохраняли хорошую концентрацию на протяжении всей встречи, понимая, что значит для «Спартака» эта игра. В итоге получилась ничья, но я думаю, что «Локомотив» заслуживал победы. Возможно, как раз сложные погодные условия и не позволили нам добиться большего.

— А что сложнее: играть в сильный снегопад или в пятнадцатиградусный мороз?

— Минус пятнадцать — это тяжело, но сегодня снег действительно мешал показывать комбинационный футбол.

— Что было для вас самым сложным в этом матче?

— Постараться, чтобы спартаковцы Луис Адриано и Квинси Промес не получали много мячей и пространства.

— Для «Локомотива» в этом дерби важно было сохранить отрыв в очках от преследователей. Какой была установка на игру?

— Как обычно. Главный тренер перед игрой много слов не говорил, потому что все и так понимали важность матча.

— Что было важнее в концовке встречи: удержать ничью или все-таки вырвать победу?

— Если вы заметили, мы не стремились отсиживаться в обороне и атаковали даже в последние четверть часа. С начала второго тайма небольшое преимущество было у «Спартака», но мы тоже до финального свистка старались забить. Жаль, не получилось, но ничья для «Локомотива» — тоже совсем не плохо.