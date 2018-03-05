Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин – о матчах с «Атлетико»: «Сложно предугадать, каков будет результат»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от противостояния с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги Европы.

    Напомним, что первый матч между командами пройдет 8 марта в Мадриде, ответный — 15 марта в Москве.

    «Что важнее — Лига Европы или чемпионат? Для нас важнее предстоящая игра.

    «Атлетико» превосходит нас, но нашим игрокам хочется испытать силы с этой командой, одной из самых сильных. Если сейчас все подстраиваются под «Барселону» и «Манчестер Сити», то Симеоне идет своим путем. Нашим игрокам интересно провести этот матч. Каков будет результат, сложно предугадать», — заявил Семин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.03.2018 00:28
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 5 марта 2018, 12:04

      Если оборона команды выдержит,то должно быть все в порядке!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 5 марта 2018, 06:40

      Я, конечно, желаю нашим удачи, но шансы, как у биатлонистов на Олимпиаде.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 5 марта 2018, 05:28

      По моему несложно, Атлетико победит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 5 марта 2018, 01:36

      Палыч!!! от души буду кулаки держать! Юрий Павлович, вы заслужили кубок...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 марта 2018, 01:00

      Дерзай, Шпалыч, Котлетико ныне не то.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11