Семин – о матчах с «Атлетико»: «Сложно предугадать, каков будет результат»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от противостояния с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, что первый матч между командами пройдет 8 марта в Мадриде, ответный — 15 марта в Москве.

«Что важнее — Лига Европы или чемпионат? Для нас важнее предстоящая игра.

«Атлетико» превосходит нас, но нашим игрокам хочется испытать силы с этой командой, одной из самых сильных. Если сейчас все подстраиваются под «Барселону» и «Манчестер Сити», то Симеоне идет своим путем. Нашим игрокам интересно провести этот матч. Каков будет результат, сложно предугадать», — заявил Семин.