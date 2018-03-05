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  • Семин – о матчах с «Атлетико»: «Сложно предугадать, каков будет результат»

Семин – о матчах с «Атлетико»: «Сложно предугадать, каков будет результат»

5 марта 2018, 00:28
5

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от противостояния с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, что первый матч между командами пройдет 8 марта в Мадриде, ответный — 15 марта в Москве.

«Что важнее — Лига Европы или чемпионат? Для нас важнее предстоящая игра.

«Атлетико» превосходит нас, но нашим игрокам хочется испытать силы с этой командой, одной из самых сильных. Если сейчас все подстраиваются под «Барселону» и «Манчестер Сити», то Симеоне идет своим путем. Нашим игрокам интересно провести этот матч. Каков будет результат, сложно предугадать», — заявил Семин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига Европы Атлетико Локомотив Семин Юрий
Комментарии (5)
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prezent2017
1520200859
Дерзай, Шпалыч, Котлетико ныне не то.
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Romantic2010
1520203008
Палыч!!! от души буду кулаки держать! Юрий Павлович, вы заслужили кубок...
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ДАША Д
1520216907
По моему несложно, Атлетико победит.
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AlfavitЪ
1520221257
Я, конечно, желаю нашим удачи, но шансы, как у биатлонистов на Олимпиаде.
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nemolod
1520240696
Если оборона команды выдержит,то должно быть все в порядке!
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