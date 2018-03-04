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  • Черчесов: «У Джикии и Васина больше шансов не попасть на ЧМ, чем попасть»

Черчесов: «У Джикии и Васина больше шансов не попасть на ЧМ, чем попасть»

4 марта 2018, 21:12
6

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с восстановлением защитников Георгия Джикии и Виктора Васина.

– Можете оценить риск, что они пропустят чемпионат мира?

– Он большой. Больше шанс, что они не попадут на чемпионат мира, чем попадут. Поэтому мы их оставили в том состоянии, в котором они есть. Будем следить за тем, как они восстанавливаются. Естественно, нам никто не отменял задачу строить команду к чемпионату мира. Будем продолжать делать свою работу.

– Вы можете поменять схему в связи с травмами ведущих защитников?

– Давайте так, все мы знаем историю. С четырьмя защитникам особых успехов мы не добились. Практически половина команд Премьер-лиги играет в три центральных защитника, и мы должны это учитывать. Хотя вот на сборах ЦСКА в некоторых матчах играл в четыре защитника, а «Ахмат» уже перестроился на эту схему, и «Ростов» тоже перешел. Мы будем отталкиваться от этого, в этом плане мы стараемся быть гибкими.

Напомним, что оба игрока травмировали крестообразные связки. Джикия травмировался в январе в товарищеском матче против «Шанхай СИПГ», Васин – в феврале в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды».

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Россия ЦСКА Спартак Васин Виктор Джикия Георгий Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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insider_retro
1520188661
Логично... Надо не только восстановиться, но быть лучшими на момент формирования сборной! Без всяких условностей и непоняток...
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BRO_football
1520191566
Ищи других защитников! Зря что ли лимит на легионеров ввели?
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Dimon 007
1520196103
А у Черчесова больше шансов не выйти из группы, чем выйти.
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EcioAuditore
1520225558
Хватит Черчес языком молоть, смотри кто может заменить их, а не вангвать
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zigbert
1520231508
Кто заменит травмированных защитников?Это можно сказать прерогатива Черчесова ,ему и придется отвечать за сборную.В ближайших контрольных матчах нужно сделать обкатку потенциальных кандидатов.
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Чикомас
1520240454
А что, предвидеть такую ситуацию нельзя было? Вон ЦСКА, постоянно как то выкручивается, не имея полноценной скамейки. Думай Черчесов, думай....для чего тебя поставили то...
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