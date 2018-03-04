Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов: «У Джикии и Васина больше шансов не попасть на ЧМ, чем попасть»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с восстановлением защитников Георгия Джикии и Виктора Васина.

    – Можете оценить риск, что они пропустят чемпионат мира?

    – Он большой. Больше шанс, что они не попадут на чемпионат мира, чем попадут. Поэтому мы их оставили в том состоянии, в котором они есть. Будем следить за тем, как они восстанавливаются. Естественно, нам никто не отменял задачу строить команду к чемпионату мира. Будем продолжать делать свою работу.

    – Вы можете поменять схему в связи с травмами ведущих защитников?

    – Давайте так, все мы знаем историю. С четырьмя защитникам особых успехов мы не добились. Практически половина команд Премьер-лиги играет в три центральных защитника, и мы должны это учитывать. Хотя вот на сборах ЦСКА в некоторых матчах играл в четыре защитника, а «Ахмат» уже перестроился на эту схему, и «Ростов» тоже перешел. Мы будем отталкиваться от этого, в этом плане мы стараемся быть гибкими.

    Напомним, что оба игрока травмировали крестообразные связки. Джикия травмировался в январе в товарищеском матче против «Шанхай СИПГ», Васин – в феврале в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды».

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2018 21:12
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 5 марта 2018, 12:00

      А что, предвидеть такую ситуацию нельзя было? Вон ЦСКА, постоянно как то выкручивается, не имея полноценной скамейки. Думай Черчесов, думай....для чего тебя поставили то...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 09:31

      Кто заменит травмированных защитников?Это можно сказать прерогатива Черчесова ,ему и придется отвечать за сборную.В ближайших контрольных матчах нужно сделать обкатку потенциальных кандидатов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 5 марта 2018, 07:52

      Хватит Черчес языком молоть, смотри кто может заменить их, а не вангвать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 4 марта 2018, 23:41

      А у Черчесова больше шансов не выйти из группы, чем выйти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 4 марта 2018, 22:26

      Ищи других защитников! Зря что ли лимит на легионеров ввели?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 марта 2018, 21:37

      Логично... Надо не только восстановиться, но быть лучшими на момент формирования сборной! Без всяких условностей и непоняток...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11