Черчесов: «У Джикии и Васина больше шансов не попасть на ЧМ, чем попасть»

А что, предвидеть такую ситуацию нельзя было? Вон ЦСКА, постоянно как то выкручивается, не имея полноценной скамейки. Думай Черчесов, думай....для чего тебя поставили то...
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с восстановлением защитников Георгия Джикии и Виктора Васина.
– Можете оценить риск, что они пропустят чемпионат мира?
– Он большой. Больше шанс, что они не попадут на чемпионат мира, чем попадут. Поэтому мы их оставили в том состоянии, в котором они есть. Будем следить за тем, как они восстанавливаются. Естественно, нам никто не отменял задачу строить команду к чемпионату мира. Будем продолжать делать свою работу.
– Вы можете поменять схему в связи с травмами ведущих защитников?
– Давайте так, все мы знаем историю. С четырьмя защитникам особых успехов мы не добились. Практически половина команд Премьер-лиги играет в три центральных защитника, и мы должны это учитывать. Хотя вот на сборах ЦСКА в некоторых матчах играл в четыре защитника, а «Ахмат» уже перестроился на эту схему, и «Ростов» тоже перешел. Мы будем отталкиваться от этого, в этом плане мы стараемся быть гибкими.
Напомним, что оба игрока травмировали крестообразные связки. Джикия травмировался в январе в товарищеском матче против «Шанхай СИПГ», Васин – в феврале в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды».