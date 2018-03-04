Черчесов: «У Джикии и Васина больше шансов не попасть на ЧМ, чем попасть»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с восстановлением защитников Георгия Джикии и Виктора Васина.

– Можете оценить риск, что они пропустят чемпионат мира?

– Он большой. Больше шанс, что они не попадут на чемпионат мира, чем попадут. Поэтому мы их оставили в том состоянии, в котором они есть. Будем следить за тем, как они восстанавливаются. Естественно, нам никто не отменял задачу строить команду к чемпионату мира. Будем продолжать делать свою работу.

– Вы можете поменять схему в связи с травмами ведущих защитников?

– Давайте так, все мы знаем историю. С четырьмя защитникам особых успехов мы не добились. Практически половина команд Премьер-лиги играет в три центральных защитника, и мы должны это учитывать. Хотя вот на сборах ЦСКА в некоторых матчах играл в четыре защитника, а «Ахмат» уже перестроился на эту схему, и «Ростов» тоже перешел. Мы будем отталкиваться от этого, в этом плане мы стараемся быть гибкими.

Напомним, что оба игрока травмировали крестообразные связки. Джикия травмировался в январе в товарищеском матче против «Шанхай СИПГ», Васин – в феврале в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды».