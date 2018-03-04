Гацкан: «Карпин в «Ростове» все делает правильно»

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился наблюдениями от матча 21-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:3).

Напомним, что эта встреча стала дебютной для главного тренера ростовчан Валерия Карпина.

– Какой план на игру был во втором тайме? Что говорил Карпин?

– Мы с первых минут играли на победу, но очень сильно опускались на нашу половину поля. Надо было чуть выше играть, и именно это Карпин в перерыве нам сказал. Начали играть выше, но так получилось, что вот этот пенальти все сломал.

– Что привнес новый главный тренер в команду, чего не было ранее?

– Он делает все правильно, подсказывает, кому и как перестраиваться, играть, а уже футболисты на поле решают.