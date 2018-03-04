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Гацкан: «Карпин в «Ростове» все делает правильно»

4 марта 2018, 08:12
11

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился наблюдениями от матча 21-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:3).

Напомним, что эта встреча стала дебютной для главного тренера ростовчан Валерия Карпина.

– Какой план на игру был во втором тайме? Что говорил Карпин?

– Мы с первых минут играли на победу, но очень сильно опускались на нашу половину поля. Надо было чуть выше играть, и именно это Карпин в перерыве нам сказал. Начали играть выше, но так получилось, что вот этот пенальти все сломал.

– Что привнес новый главный тренер в команду, чего не было ранее?

– Он делает все правильно, подсказывает, кому и как перестраиваться, играть, а уже футболисты на поле решают.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Гацкан Александр Карпин Валерий
Комментарии (11)
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bolela_16
1520142693
Ростов выглядел лучше...
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vladimir-7
1520144901
Пенальти в ворота Ростова выдуман судьёй и счет по игре должен быть ничейным.
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DaveMan83
1520147874
Я вот как болельщик ФК Ростов думаю, что ФК Краснодар был сильнее на данный момент и лучше подготовлен к матчу. Краснодар молодцы!!! Удачи Вам ребята!!! Поборитесь за чемпионство и ЛЧ!!! У Ростова другие цели в этом сезоне - остаться в РФПЛ!!!
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Сильвербой
1520153562
Тяжело Валере будет с таким то календарем!
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Таганский
1520197710
Саня!! "Все правильно" должны делать вы вместе с Карпиным!!
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GoLenaStop
1520264895
Ростсельмаш, всё будет хорошо!
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