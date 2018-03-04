Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гацкан: «Карпин в «Ростове» все делает правильно»

    Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился наблюдениями от матча 21-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:3).

    Напомним, что эта встреча стала дебютной для главного тренера ростовчан Валерия Карпина.

    – Какой план на игру был во втором тайме? Что говорил Карпин?

    – Мы с первых минут играли на победу, но очень сильно опускались на нашу половину поля. Надо было чуть выше играть, и именно это Карпин в перерыве нам сказал. Начали играть выше, но так получилось, что вот этот пенальти все сломал.

    – Что привнес новый главный тренер в команду, чего не было ранее?

    – Он делает все правильно, подсказывает, кому и как перестраиваться, играть, а уже футболисты на поле решают.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2018 08:12
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 5 марта 2018, 18:48

      Ростсельмаш, всё будет хорошо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 5 марта 2018, 00:08

      Саня!!
      "Все правильно" должны делать вы вместе с Карпиным!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 4 марта 2018, 11:52

      Тяжело Валере будет с таким то календарем!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      DaveMan83 4 марта 2018, 10:17

      Я вот как болельщик ФК Ростов думаю, что ФК Краснодар был сильнее на данный момент и лучше подготовлен к матчу. Краснодар молодцы!!! Удачи Вам ребята!!! Поборитесь за чемпионство и ЛЧ!!! У Ростова другие цели в этом сезоне - остаться в РФПЛ!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 марта 2018, 09:28

      Пенальти в ворота Ростова выдуман судьёй и счет по игре должен быть ничейным.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > vladimir-7 4 марта 2018, 11:36

      Непонятно на ком Карасев его зафиксировал! Если в первом падении, то ничего не могу сказать, т.к. этот момент не повторяли и акцент делали на падении Феди! Но если первым на мяче был Смолов, то мяч должен был лететь поперек поля, но мяч полетел в сторону ворот ростовчан, значит первым на мяче был ростовский игрок и... Федя просто споткнулся о ногу ростовчанина, когда мяча уже не было! Значит пеналь "липовый"! Не будь его-Ростов "не раскрылся бы" и дальнейший результат был бы под вопросом! Так что на счет пеналя согласен, а результат мог быть любым! Но справедливым! Опять возвращаемся к видеосудьям!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > vladimir-7 4 марта 2018, 13:40

      И второй то же...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 4 марта 2018, 08:51

      Ростов выглядел лучше...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +691

      retiremen > bolela_16 4 марта 2018, 09:03

      Уточнять надо, лучше чего? Или лучше кого!
      Карпин тренер, ему надо время для постройки команды. Но это явно не тупиковая ветвь развития!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > retiremen 4 марта 2018, 11:31

      Уточню за него: лучше, чем при Кучуке!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > retiremen 4 марта 2018, 20:19

      Купе СВ, грузин и армянин ужинают. Полчаса грузин ест и говорит: грузины лучше, грузины лучше и так через каждые пару минут. Армянину настохорошело слушать и он спрашивает, лучше чем кто? Лучше чем армяне отвечает довольный грузин. Это я так к слову.))) P/S. Краснодар и по игре и по счёту выглядел сильнее чем Ростов.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11