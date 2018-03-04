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  • Гранквист: «Я такой же полезный для «Краснодара», как Вернблум – для ЦСКА»

Гранквист: «Я такой же полезный для «Краснодара», как Вернблум – для ЦСКА»

4 марта 2018, 06:46
10

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист сравнил себя с хавбеком ЦСКА Понтусом Вернблумом.

– В ЦСКА играет Понтус Вернблум, ваш соотечественник, который, являясь опорным полузащитником, хорошо играет в атаке. Может, вам тоже так играть?

– Его можно много где увидеть – он и в обороне играет, и в атаке. Он хороший парень, и в ЦСКА оправдывает себя на все 100. Я думаю, я тоже такой же полезный для «Краснодара». А где я буду играть, на какой позиции – поживем, увидим.

В нынешнем сезоне чемпионата России Гранквист провел 20 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Гранквист Андреас Вернблум Понтус
Комментарии (10)
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Razvedchik - sniper
1520138385
не заменимый!!
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anjaneri
1520140205
Эти ребяты точно полезны для своих клубов.
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vladimir-7
1520144572
Молодец! Хорошее сравнение и вам нужно было бы играть вместе в одной команде, вот была бы отличная пара.
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Бугимен
1520144665
ГРАНКВИСТ РАБОТЯГА И МОЛОДЕЦ!
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portero
1520145229
`да уж молодца ! так рванул в конце игры в атаку и сделал голевую передачу.
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BAIv
1520146963
Классон в конце совсем встал(думал его Шалимов заменит) вот и пришлось в атаку бежать Гранквисту за третьим голом.
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Dominator777
1520147516
Гранквист пашет за Краснодар - спора нет, но высказался в отношении себя немного не корректно.
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