Гранквист: «Я такой же полезный для «Краснодара», как Вернблум – для ЦСКА»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист сравнил себя с хавбеком ЦСКА Понтусом Вернблумом.

– В ЦСКА играет Понтус Вернблум, ваш соотечественник, который, являясь опорным полузащитником, хорошо играет в атаке. Может, вам тоже так играть?

– Его можно много где увидеть – он и в обороне играет, и в атаке. Он хороший парень, и в ЦСКА оправдывает себя на все 100. Я думаю, я тоже такой же полезный для «Краснодара». А где я буду играть, на какой позиции – поживем, увидим.

В нынешнем сезоне чемпионата России Гранквист провел 20 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.