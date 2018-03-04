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    Гранквист: «Я такой же полезный для «Краснодара», как Вернблум – для ЦСКА»

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист сравнил себя с хавбеком ЦСКА Понтусом Вернблумом.

    – В ЦСКА играет Понтус Вернблум, ваш соотечественник, который, являясь опорным полузащитником, хорошо играет в атаке. Может, вам тоже так играть?

    – Его можно много где увидеть – он и в обороне играет, и в атаке. Он хороший парень, и в ЦСКА оправдывает себя на все 100. Я думаю, я тоже такой же полезный для «Краснодара». А где я буду играть, на какой позиции – поживем, увидим.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Гранквист провел 20 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2018 06:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 4 марта 2018, 10:11

      Гранквист пашет за Краснодар - спора нет, но высказался в отношении себя немного не корректно.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 4 марта 2018, 10:02

      Классон в конце совсем встал(думал его Шалимов заменит) вот и пришлось в атаку бежать Гранквисту за третьим голом.

      2
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      Рейтинг: +67296

      portero 4 марта 2018, 09:33

      `да уж молодца ! так рванул в конце игры в атаку и сделал голевую передачу.

      3
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 4 марта 2018, 09:24

      ГРАНКВИСТ РАБОТЯГА И МОЛОДЕЦ!

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 марта 2018, 09:22

      Молодец! Хорошее сравнение и вам нужно было бы играть вместе в одной
      команде, вот была бы отличная пара.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > altair2004 4 марта 2018, 11:14

      Отлично! Но и в команде нужно в одной, для сыгранности.

      0
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 4 марта 2018, 08:10

      Эти ребяты точно полезны для своих клубов.

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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 4 марта 2018, 07:39

      не заменимый!!

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      Рейтинг: +691

      retiremen > Razvedchik - sniper 4 марта 2018, 08:34

      Как известно, незаменимых у нас нет, но этот игрок высочайшего уровня. После ухода, заменить его будет очень сложно. Думаю ГСН придется выкладывать очень много денег за его замену!

      3
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > retiremen 4 марта 2018, 08:45

      А я надеюсь, что ГСН вырастит своих Гранквистов.

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