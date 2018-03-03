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    Каррера: «Спартак» был готов играть в Кубке с «Крыльями Советов». Решение об отмене матча приняла комиссия»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера посетовал, что журналисты иногда ошибаются в переводе его высказываний. Специалист подчеркнул, что красно-белые не отказывались выходить на поле в поединке 1/4 финала Кубка России с «Крыльями Советом». По словам итальянца, решение об отмене игры приняла комиссия матча.

    «Прежде, чем говорить о матче, хочу подчеркнуть: я читаю новости, и мне жаль, что порой кто-то воспринимает то, что я излагаю, по-другому или может, ошибаются в переводе. Переводите и пишите точнее то, что я говорю. Потому что пишут то, чего я не говорил.

    Первое: мы были готовы играть матч в Самаре. Решение приняла комиссия. Мы были готовы играть. Это не наша задача, решать играть или нет. Это решают другие. Потом я высказал свое мнение, что согласен с решением комиссии, что на таком поле и при такой температуре невозможность играть. Сожалею только о наших болельщиках, которые приехали в холостую.

    Потом была новость о Фернандо и Глушакове. Думаю, что подобное пишут люди, которые хотят нас расшатать. У меня нет никаких проблем с игроками. Они знают, что выходит состав, в который не все попадают», – сказал Каррера.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2018 17:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 4 марта 2018, 18:38

      Футбольных функционеров надо приглашать на зимние игры! Пусть побегают вдоль бровки в морозы. Может, тогда думать начнут. Летние месяцы мы одыхаем, а в снег играем. Дебилизм полный.

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 13:05

      Руководителям РФС пора бы серьезно задуматься над этой проблемой.

      0
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      Рейтинг: +224

      Хакасия 3 марта 2018, 19:49

      В феврали в России всегда играли в с мячом в хоккей

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 марта 2018, 19:13

      да такое чувство что специально так переводят все время чтобы расшатать атмосферу в команде.

      3
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      Рейтинг: +28706

      silver29 3 марта 2018, 18:09

      Даже если Каррера и снял бы Спартак с этого травмоопасного матча никто бы его не осудил, это только идиоты планирующие матчи на заснеженно-ледяном поле не могут понять. Вон у ЦСКА спросите один матч, минус два игрока.

      4
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 3 марта 2018, 17:41

      да задрали уже с этим матчем ... перенесли и перенесли.. че трепаться то столько.. один плюс по крайней мере , что никто не заболел)))

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