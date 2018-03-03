Каррера: «Спартак» был готов играть в Кубке с «Крыльями Советов». Решение об отмене матча приняла комиссия»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера посетовал, что журналисты иногда ошибаются в переводе его высказываний. Специалист подчеркнул, что красно-белые не отказывались выходить на поле в поединке 1/4 финала Кубка России с «Крыльями Советом». По словам итальянца, решение об отмене игры приняла комиссия матча.

«Прежде, чем говорить о матче, хочу подчеркнуть: я читаю новости, и мне жаль, что порой кто-то воспринимает то, что я излагаю, по-другому или может, ошибаются в переводе. Переводите и пишите точнее то, что я говорю. Потому что пишут то, чего я не говорил.

Первое: мы были готовы играть матч в Самаре. Решение приняла комиссия. Мы были готовы играть. Это не наша задача, решать играть или нет. Это решают другие. Потом я высказал свое мнение, что согласен с решением комиссии, что на таком поле и при такой температуре невозможность играть. Сожалею только о наших болельщиках, которые приехали в холостую.

Потом была новость о Фернандо и Глушакове. Думаю, что подобное пишут люди, которые хотят нас расшатать. У меня нет никаких проблем с игроками. Они знают, что выходит состав, в который не все попадают», – сказал Каррера.