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  • Каррера: «Спартак» был готов играть в Кубке с «Крыльями Советов». Решение об отмене матча приняла комиссия»

Каррера: «Спартак» был готов играть в Кубке с «Крыльями Советов». Решение об отмене матча приняла комиссия»

3 марта 2018, 17:37
6

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера посетовал, что журналисты иногда ошибаются в переводе его высказываний. Специалист подчеркнул, что красно-белые не отказывались выходить на поле в поединке 1/4 финала Кубка России с «Крыльями Советом». По словам итальянца, решение об отмене игры приняла комиссия матча.

«Прежде, чем говорить о матче, хочу подчеркнуть: я читаю новости, и мне жаль, что порой кто-то воспринимает то, что я излагаю, по-другому или может, ошибаются в переводе. Переводите и пишите точнее то, что я говорю. Потому что пишут то, чего я не говорил.

Первое: мы были готовы играть матч в Самаре. Решение приняла комиссия. Мы были готовы играть. Это не наша задача, решать играть или нет. Это решают другие. Потом я высказал свое мнение, что согласен с решением комиссии, что на таком поле и при такой температуре невозможность играть. Сожалею только о наших болельщиках, которые приехали в холостую.

Потом была новость о Фернандо и Глушакове. Думаю, что подобное пишут люди, которые хотят нас расшатать. У меня нет никаких проблем с игроками. Они знают, что выходит состав, в который не все попадают», – сказал Каррера.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак Крылья Советов Каррера Массимо
Комментарии (6)
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mihail200606
1520088064
да задрали уже с этим матчем ... перенесли и перенесли.. че трепаться то столько.. один плюс по крайней мере , что никто не заболел)))
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VVM1964
1520088432
Странная информация . По большому счету играть или не играть принимает решение руководство команды ну или комиссия , но не тренер . Думаю , что это опять издержки перевода - окончательное решение конечно приняла комиссия при том , что против проведения матча в таких погодных условиях было руководство Спартака ( на что по регламенту имело право ) . p.s. А вообще то , может хватит уже мусолить эту тему .
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OfaZavr
1520093602
да такое чувство что специально так переводят все время чтобы расшатать атмосферу в команде.
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Хакасия
1520095752
В феврали в России всегда играли в с мячом в хоккей
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zigbert
1520157904
Руководителям РФС пора бы серьезно задуматься над этой проблемой.
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Sviro
1520177933
Футбольных функционеров надо приглашать на зимние игры! Пусть побегают вдоль бровки в морозы. Может, тогда думать начнут. Летние месяцы мы одыхаем, а в снег играем. Дебилизм полный.
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