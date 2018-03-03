Гвардиола: «Конте – мастер тактики»

наследил)))
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал оценку своему коллеге из лондонского «Челси» Антонио Конте. «Горожанин» считает, что итальянец оставит след в АПЛ.
«Не все понимают, что Антонио сделал для лиги. Он представил новое атакующее исполнение с пятью игроками сзади. Это совершенно новая система, под которую сопернику нужно подстраиваться. Конте – мастер тактики.
Уверен, что Антонио оставит след в истории английского футбола», – заявил тренер манкунианцев.
«Челси» в АПЛ идет вне зоны Лиги чемпионов.