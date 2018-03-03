Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гвардиола: «Конте – мастер тактики»

    Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал оценку своему коллеге из лондонского «Челси» Антонио Конте. «Горожанин» считает, что итальянец оставит след в АПЛ.

    «Не все понимают, что Антонио сделал для лиги. Он представил новое атакующее исполнение с пятью игроками сзади. Это совершенно новая система, под которую сопернику нужно подстраиваться. Конте – мастер тактики.

    Уверен, что Антонио оставит след в истории английского футбола», – заявил тренер манкунианцев.

    «Челси» в АПЛ идет вне зоны Лиги чемпионов.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2018 10:37
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 3 марта 2018, 20:08

      наследил)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      milanium 3 марта 2018, 14:17

      да уж

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11