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    Бонуччи: «Гаттузо удалось сложить пазл, объединить «Милан»

    Защитник «Милана» Леонадро Бонуччи поделился мнением о главном тренере команды Дженнаро Гаттузо.

    «Когда он только пришел в команду, на нее было много давления. Больше, чем заслуживает новый тренер. Однако он собрал наши моральные качества и передал нам то, чего достиг в «Милане», когда был его игроком. Ему удалось снова сложить пазл, объединить нас.

    Теперь мы движемся вперед, но нам все еще нужно прибавлять в каждом аспекте. Гаттузо каждый день говорит нам, как важна футболка «Милана», как много чести она дает, когда ты выходишь на поле в ней», – сказал Бонуччи.

    «Милан» с 44 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

    Источник: Football Italia

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    03.03.2018 01:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 3 марта 2018, 03:35

      Да, после многолетнего безнадёжья,Милан вновь обретает свою мощь!

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