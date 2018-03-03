Бонуччи: «Гаттузо удалось сложить пазл, объединить «Милан»

Защитник «Милана» Леонадро Бонуччи поделился мнением о главном тренере команды Дженнаро Гаттузо.

«Когда он только пришел в команду, на нее было много давления. Больше, чем заслуживает новый тренер. Однако он собрал наши моральные качества и передал нам то, чего достиг в «Милане», когда был его игроком. Ему удалось снова сложить пазл, объединить нас.

Теперь мы движемся вперед, но нам все еще нужно прибавлять в каждом аспекте. Гаттузо каждый день говорит нам, как важна футболка «Милана», как много чести она дает, когда ты выходишь на поле в ней», – сказал Бонуччи.

«Милан» с 44 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице.