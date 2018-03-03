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    Райола советует «Наполи» подписать Балотелли

    Агент нападающего «Ниццы» Марио Балотелли Мино Райола поделился мнением о перспективах игрока.

    «Очевидно, что любой, кто подпишет Марио как свободного агента, выиграет. На месте «Наполи» я бы взял его, он один из лучших нападающих.

    Балотелли взрывной на поле, но он улучшил свое подведение. «Наполи» был бы фантастическим клубом для игрока с его характеристиками и его характером.

    На Марио не будут давить ожидания болельщиков, он уже играл в крупнейших мировых клубах. Болельщики будут страстно поддерживать его, как Ибрагимовича», – сказал Райола.

    Напомним, что Балотелли забил 3000-й гол «Ниццы» в чемпионате Франции.

    Источник: Football Italia

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    03.03.2018 00:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 3 марта 2018, 01:02

      Райола - футбольный сутенёр. А многие его подопечные, следовательно, проститутки, и этот пресловутый Ибра там первый в списке. Ничего святого. В порядке вещей бегать из Юве в Интер, из Интера в Милан. И этого туда же...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 3 марта 2018, 00:28

      Да кто ты такой,что бы что-то кому-то советовать???Ты просто чучело,которое зарабатывает на продаже игроков вот и всё!!!

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