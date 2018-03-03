Райола советует «Наполи» подписать Балотелли

Райола - футбольный сутенёр. А многие его подопечные, следовательно, проститутки, и этот пресловутый Ибра там первый в списке. Ничего святого. В порядке вещей бегать из Юве в Интер, из Интера в Милан. И этого туда же...
Агент нападающего «Ниццы» Марио Балотелли Мино Райола поделился мнением о перспективах игрока.
«Очевидно, что любой, кто подпишет Марио как свободного агента, выиграет. На месте «Наполи» я бы взял его, он один из лучших нападающих.
Балотелли взрывной на поле, но он улучшил свое подведение. «Наполи» был бы фантастическим клубом для игрока с его характеристиками и его характером.
На Марио не будут давить ожидания болельщиков, он уже играл в крупнейших мировых клубах. Болельщики будут страстно поддерживать его, как Ибрагимовича», – сказал Райола.
Напомним, что Балотелли забил 3000-й гол «Ниццы» в чемпионате Франции.