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РФПЛ. «Анжи» вырвал ничью в матче с «Рубином»

2 марта 2018, 21:25
18

В матче 21-го тура чемпионата России «Рубин» сыграл вничью с «Анжи» (1:1).

На 36-й минуте счет открыл полузащитник гостей Ивелин Попов. На 89-й минуте в составе «Анжи» на поле появился форвард Хуан Лескано и сравнял счет спустя две минуты после выхода.

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

Анжи (Махачкала) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Попов, 36; 1:1 – Лескано, 90+1.

«Анжи»: Лория, Данченко, Брызгалов, Самарджич, Полуяхтов, Хубулов, Антон, Тетрашвили (Калмыков, 79), Маркелов, Поку (Бакаев, 43), Будковский (Лескано, 89).

«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Гранат, Навас, Камболов, Энаке, Могилевец, Нобоа, Подберезкин, Попов (Жемалетдинов, 90), Азмун (Карадениз, 73).

Предупреждения: Тетрашвили, 33; Будковский, 64; Самарджич, 80 – Камболов, 18; Могилевец, 37; Кузьмин, 55; Нобоа, 78.

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Анжи
Комментарии (18)
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Челнинец
1520015348
Рубин сам виноват, прижались к воротам, хотели счет удержать, ан нет не получилось!
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compka
1520015798
Эхх...
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Ростов рулит.
1520015958
Спасибо Анжи !!!! Не дали Рубину обойти Ростов .
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deinego77@yandex.ru
1520015972
Анжи - молодцы!!!
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андрей андреев
1520016302
Даааа ....Ростов уже не тот.Тьфу,это же Рубин.А я смотрю состав ростовский))))
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С@НЁК.
1520017272
мда..
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Татарин за ЦСКА
1520017393
Лескано вышел на 89 минуте и через полторы минуты гол забил,красава!!!Давно следжу за ним и игрой он очень хорош местами
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Killer_18
1520018922
Для Рубина топ-10 уже потолок
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kazak161
1520021078
Бердыеву с Ростовом получилось бы лучше,но его постоянные обиды на руководство подводят его самого!В третий раз создать хорошую команду вряд ли получится!
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compka
1520088100
этот сезон для Рубина - промежуточно-подготовительный, ни еврокубки ни вылет или стыки клубу не грозят
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