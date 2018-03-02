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    РФПЛ. «Анжи» вырвал ничью в матче с «Рубином»

    В матче 21-го тура чемпионата России «Рубин» сыграл вничью с «Анжи» (1:1).

    На 36-й минуте счет открыл полузащитник гостей Ивелин Попов. На 89-й минуте в составе «Анжи» на поле появился форвард Хуан Лескано и сравнял счет спустя две минуты после выхода.

    Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

    Анжи (Махачкала) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Попов, 36; 1:1 – Лескано, 90+1.

    «Анжи»: Лория, Данченко, Брызгалов, Самарджич, Полуяхтов, Хубулов, Антон, Тетрашвили (Калмыков, 79), Маркелов, Поку (Бакаев, 43), Будковский (Лескано, 89).

    «Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Гранат, Навас, Камболов, Энаке, Могилевец, Нобоа, Подберезкин, Попов (Жемалетдинов, 90), Азмун (Карадениз, 73).

    Предупреждения: Тетрашвили, 33; Будковский, 64; Самарджич, 80 – Камболов, 18; Могилевец, 37; Кузьмин, 55; Нобоа, 78.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2018 21:25
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 3 марта 2018, 17:41

      этот сезон для Рубина - промежуточно-подготовительный, ни еврокубки ни вылет или стыки клубу не грозят

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 3 марта 2018, 01:30

      угадали с заменой

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 2 марта 2018, 23:04

      Бердыеву с Ростовом получилось бы лучше,но его постоянные обиды на руководство подводят его самого!В третий раз создать хорошую команду вряд ли получится!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 > kazak161 2 марта 2018, 23:10

      Такой бомбовой команды которая была при нём уже не получится!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1431

      anjaneri > kazak161 3 марта 2018, 09:24

      Не думаю, что рубинзоны слабы, просто анжанеры тоже старались, у них игра наладилась..., забить гол через автобус Бэрда, стоит многого. Если обратить внимание, можно заметить, что Лескано держали 4 игра , который забил свой гол, за счёт личного мастерства и хитрости, действовав нестандартно, нанеся удар по воротам, которого джанейро просто не ждал.

      0
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      Рейтинг: -279

      Killer_18 2 марта 2018, 22:28

      Для Рубина топ-10 уже потолок

      5
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 2 марта 2018, 22:03

      Лескано вышел на 89 минуте и через полторы минуты гол забил,красава!!!Давно следжу за ним и игрой он очень хорош местами

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -279

      Killer_18 > Татарин за ЦСКА 2 марта 2018, 22:29

      Год в академии Реала был

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Killer_18 2 марта 2018, 22:31

      Тем более)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 2 марта 2018, 22:01

      мда..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 2 марта 2018, 21:45

      Даааа ....Ростов уже не тот.Тьфу,это же Рубин.А я смотрю состав ростовский))))

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > андрей андреев 2 марта 2018, 22:02

      и тренер))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > андрей андреев 3 марта 2018, 07:43

      Калачёва с Гацканом не хватает )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 2 марта 2018, 21:39

      Анжи - молодцы!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 2 марта 2018, 21:39

      Спасибо Анжи !!!! Не дали Рубину обойти Ростов .

      6
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > Ростов рулит. 2 марта 2018, 21:41

      Согласен!!!!!!!!!!!!!!!! Анжи красавцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!111

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 2 марта 2018, 21:36

      Эхх...

      2
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