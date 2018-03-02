РФПЛ. «Анжи» вырвал ничью в матче с «Рубином»

В матче 21-го тура чемпионата России «Рубин» сыграл вничью с «Анжи» (1:1).

На 36-й минуте счет открыл полузащитник гостей Ивелин Попов. На 89-й минуте в составе «Анжи» на поле появился форвард Хуан Лескано и сравнял счет спустя две минуты после выхода.

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

Анжи (Махачкала) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Попов, 36; 1:1 – Лескано, 90+1.

«Анжи»: Лория, Данченко, Брызгалов, Самарджич, Полуяхтов, Хубулов, Антон, Тетрашвили (Калмыков, 79), Маркелов, Поку (Бакаев, 43), Будковский (Лескано, 89).

«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Гранат, Навас, Камболов, Энаке, Могилевец, Нобоа, Подберезкин, Попов (Жемалетдинов, 90), Азмун (Карадениз, 73).

Предупреждения: Тетрашвили, 33; Будковский, 64; Самарджич, 80 – Камболов, 18; Могилевец, 37; Кузьмин, 55; Нобоа, 78.

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