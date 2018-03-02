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Караваев зимой хотел вернуться в Россию

2 марта 2018, 10:30
3

Новичок «Витесса» защитник Вячеслав Караваев рассказал, что рассматривал вариант возвращения в Россию прошедшей зимой. Он мог оказаться в «Динамо», но решил остаться в Европе, пока есть такая возможность.

– Зимой не хотели вернуться в Россию?

– Врать не буду, такие мысли у меня были. Но для себя решил: если есть возможность остаться в Европе, то ей нужно воспользоваться. На меня вышел достаточно хороший голландский клуб, и я принял такое предложение. Мне еще 22 года. Почему бы в таком возрасте не поиграть за рубежом?

– Если бы «Динамо» предложило вам полноценный контракт, а не аренду, поехали бы в Москву?

– На самом деле, не особо знаю всех нюансов. Это дело агентов. Сейчас, наверное, нет смысла рассуждать в сослагательном наклонении. Рад, что я остался в Европе, что все так сложилось. Мне кажется, я сделал правильный выбор.

– Андрей Воронин как-то сказал, что игрокам из России и Украины, выступающим в Европе, стоит ехать в РФПЛ только лет в 30, не раньше.

– Ой, я так далеко не загадываю. Положа руку на сердце, я пока еще в Европе не играл на серьезном уровне стабильно. Все еще подвержен перепадам в игре, что и показала моя ситуация в «Спарте». Мне остается только работать. А там уже – как получится. Конечно, я не буду исключать варианта возвращения в Россию. Я там вырос и люблю свою страну. Но в Европе у меня есть шанс ощутить что-то новое – язык, люди, чемпионат. К тому же почему бы не попробовать пробиться в топовый зарубежный клуб?

– Тем более из Голландии это сделать легче, чем из России?

– Однозначно. Да и из чешской лиги есть возможность попасть в сильный чемпионат. Скауты отсматривают эту лигу. А к Голландии еще более пристальное внимание. Игроки «Аякса», ПСВ постоянно находятся на карандаше у селекционеров. За Россией, мне кажется, следят не так внимательно. У россиян все-таки нет паспорта Евросоюза – это определенная проблема.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Голландия. Эредивизие Витесс Динамо Караваев Вячеслав
Комментарии (3)
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OfaZavr
1519976595
все верно для себя решил, в Россию вернуться всегда успеется.
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belrus21
1519986709
Грамотные суждения для сегодняшних 22 лет
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zigbert
1520006877
Вот и ответ - в России за игроками скауты следят не так внимательно.Есть смысл поиграть в Европе.
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