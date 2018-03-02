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  • Карпину не понравилось, что «Ростов» много пропускал на сборах

Карпину не понравилось, что «Ростов» много пропускал на сборах

2 марта 2018, 08:16
9

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги зимних сборов перед возобновлением чемпионата России. По словам специалиста, команда выполнила все, что было на них запланировано.

Матч 21-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Ростов» состоится в субботу, 3 марта, в 19:00 по московскому времени.

– Все прошло хорошо. Выполнили все, что планировали. Порадовало отношение ребят к делу, поэтому я доволен. Как будем выглядеть в официальной встрече – увидим в Краснодаре.

– На последних двух сборах команда много забивала. Этот футбол похож на то, что вы хотите видеть от своих подопечных?

– Впереди еще непочатый край работы. Это относится и к атаке. Что касается обороны, не понравились некоторые моменты, много пропускали.

– В команде много новых игроков. Что можете о них сказать?

– Оценивать по матчам на сборах не стоит. Главное, что новички влились в коллектив. Всех приняли как родных, в том числе и меня (улыбается).

Возможно, труднее всего Сигурдарсону, так как он до этого никогда не играл в России. Но ему помогут другие исландцы – Ингасон и Сигурдссон. Рагнар познакомился с российской действительностью еще в «Краснодаре» и в «Рубине». У других ребят никаких проблем с адаптацией не возникло. Возможно, в новинку для них оказались некоторые требования.

Выделять того, кто лучше адаптировался, на данный момент смысла нет

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (9)
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Бардюр
1519968391
Верим в команду и тренера
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Юрий Б.
1519969478
Карпин может сделать команду
Ответить
Stavropolets
1519971495
Сборы не показатель, главное чемпионат
Ответить
Зенит 12
1519972429
Сам пусть в ворота становится и зубами грызет мячи )))
Ответить
пряник929
1519977980
вратаря пусть в ворота ставит...
Ответить
Pro100Kid
1519980148
Валера,верим! С нетерпением ждем огненных пресс-конференций!
Ответить
андрей андреев
1520007796
Только не надо опять чесать,что для строительства команды нужны годы
Ответить
sochi-2013
1520010413
Удачи. Только не в Краснодаре!
Ответить
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