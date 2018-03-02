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    Карпину не понравилось, что «Ростов» много пропускал на сборах

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги зимних сборов перед возобновлением чемпионата России. По словам специалиста, команда выполнила все, что было на них запланировано.

    Матч 21-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Ростов» состоится в субботу, 3 марта, в 19:00 по московскому времени.

    – Все прошло хорошо. Выполнили все, что планировали. Порадовало отношение ребят к делу, поэтому я доволен. Как будем выглядеть в официальной встрече – увидим в Краснодаре.

    – На последних двух сборах команда много забивала. Этот футбол похож на то, что вы хотите видеть от своих подопечных?

    – Впереди еще непочатый край работы. Это относится и к атаке. Что касается обороны, не понравились некоторые моменты, много пропускали.

    – В команде много новых игроков. Что можете о них сказать?

    – Оценивать по матчам на сборах не стоит. Главное, что новички влились в коллектив. Всех приняли как родных, в том числе и меня (улыбается).

    Возможно, труднее всего Сигурдарсону, так как он до этого никогда не играл в России. Но ему помогут другие исландцы – Ингасон и Сигурдссон. Рагнар познакомился с российской действительностью еще в «Краснодаре» и в «Рубине». У других ребят никаких проблем с адаптацией не возникло. Возможно, в новинку для них оказались некоторые требования.

    Выделять того, кто лучше адаптировался, на данный момент смысла нет

    Источник: «Советский спорт»

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    02.03.2018 08:16
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 2 марта 2018, 20:06

      Удачи. Только не в Краснодаре!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 2 марта 2018, 19:23

      Только не надо опять чесать,что для строительства команды нужны годы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 2 марта 2018, 11:42

      Валера,верим! С нетерпением ждем огненных пресс-конференций!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 2 марта 2018, 11:06

      вратаря пусть в ворота ставит...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Зенит 12 2 марта 2018, 09:33

      Сам пусть в ворота становится и зубами грызет мячи )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 2 марта 2018, 09:18

      Сборы не показатель, главное чемпионат

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 2 марта 2018, 08:44

      Карпин может сделать команду

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > Юрий Б. 2 марта 2018, 12:09

      А может и не сделать...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +365

      Бардюр 2 марта 2018, 08:26

      Верим в команду и тренера

      1
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