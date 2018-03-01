«Локомотив» заключил контракт с Vivo – китайским производителем смартфонов

«Локомотив» представил нового спонсора.

Логотип компании Vivo, производящим смартфоны, появится на правой задней части шорт игроков московского клуба. Клуб будет рекламировать Vivo также на экранах и бортах домашнего стадиона.

«Соглашение с Vivo рассчитано на текущий и следующий футбольные сезоны. Уже этой весной «Локомотив» и Vivo начнут реализовывать множество совместных проектов для болельщиков: в том числе, розыгрыш билетов на ключевые матчи чемпионата мира. Также футболисты «Локо» примут участие в рекламной кампании новых смартфонов», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, железнодорожники лидируют в чемпионской гонке РФПЛ. Соперником команды Юрия Семина по 1/8 финала Лиги Европы стал «Атлетико».