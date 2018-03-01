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  • «Локомотив» заключил контракт с Vivo – китайским производителем смартфонов

«Локомотив» заключил контракт с Vivo – китайским производителем смартфонов

1 марта 2018, 18:57
8

«Локомотив» представил нового спонсора.

Логотип компании Vivo, производящим смартфоны, появится на правой задней части шорт игроков московского клуба. Клуб будет рекламировать Vivo также на экранах и бортах домашнего стадиона.

«Соглашение с Vivo рассчитано на текущий и следующий футбольные сезоны. Уже этой весной «Локомотив» и Vivo начнут реализовывать множество совместных проектов для болельщиков: в том числе, розыгрыш билетов на ключевые матчи чемпионата мира. Также футболисты «Локо» примут участие в рекламной кампании новых смартфонов», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, железнодорожники лидируют в чемпионской гонке РФПЛ. Соперником команды Юрия Семина по 1/8 финала Лиги Европы стал «Атлетико».

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Локомотив
Комментарии (8)
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lordmrv
1519919770
VIVO против BQ уже в эти выходные!
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Увинстон Паркс
1519919775
Лишняя копейка не помешает
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alex kidn
1519920722
Хоть не на задницах разместили логотип
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Artemka69
1519921008
Лишних денег не бывает!!
Ответить
XaXatyn
1519935939
Хороший ход , спонсор лишним не будет , а деньги тем более !
Ответить
zigbert
1519937202
Финансовые вливания никому не помешают.
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bumer_moscow
1519963893
Четко
Ответить
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