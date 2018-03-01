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    «Локомотив» заключил контракт с Vivo – китайским производителем смартфонов

    «Локомотив» представил нового спонсора.

    Логотип компании Vivo, производящим смартфоны, появится на правой задней части шорт игроков московского клуба. Клуб будет рекламировать Vivo также на экранах и бортах домашнего стадиона.

    «Соглашение с Vivo рассчитано на текущий и следующий футбольные сезоны. Уже этой весной «Локомотив» и Vivo начнут реализовывать множество совместных проектов для болельщиков: в том числе, розыгрыш билетов на ключевые матчи чемпионата мира. Также футболисты «Локо» примут участие в рекламной кампании новых смартфонов», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    Напомним, железнодорожники лидируют в чемпионской гонке РФПЛ. Соперником команды Юрия Семина по 1/8 финала Лиги Европы стал «Атлетико».

    Источник: ФК «Локомотив»

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    01.03.2018 18:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 2 марта 2018, 07:11

      Четко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 23:46

      Финансовые вливания никому не помешают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 1 марта 2018, 23:25

      Хороший ход , спонсор лишним не будет , а деньги тем более !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 1 марта 2018, 19:16

      Лишних денег не бывает!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 1 марта 2018, 19:12

      Хоть не на задницах разместили логотип

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6423

      Увинстон Паркс 1 марта 2018, 18:56

      Лишняя копейка не помешает

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv 1 марта 2018, 18:56

      VIVO против BQ уже в эти выходные!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > lordmrv 1 марта 2018, 22:30

      здорово подметил)))

      0
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