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  • В «Ангуште» назвали бредом информацию о договорном матче со «Спартаком-Нальчик»

В «Ангуште» назвали бредом информацию о договорном матче со «Спартаком-Нальчик»

1 марта 2018, 18:01

Спортивный директор «Ангушта» Руслан Аспиев прокомментировал информацию о договорном характере матча против «Спартака-Нальчик» (2:2).

– Европейская организация Federbet подозревает, что матч между нальчикским «Спартаком» и «Ангуштом» был договорным. Слышали о расследовании с их стороны?

– Бред какой-то! Не слышал. Что это за организация?

– По борьбе с договорными матчами.

– Первый раз слышу о такой. Уму непостижимо, как такое можно было подумать.

– Они ссылаются на то, что произошло большое количество ставок на победу «Спартака» в первом тайме.

– Никогда не следил за этими ставками. Я в шоке, что нас в таком обвиняют.

После 17 туров ПФЛ клуб из Назрани занимает 12 место в турнирной таблице.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ПФЛ. Зона Юг Ангушт Спартак-Нальчик
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