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    В «Ангуште» назвали бредом информацию о договорном матче со «Спартаком-Нальчик»

    Спортивный директор «Ангушта» Руслан Аспиев прокомментировал информацию о договорном характере матча против «Спартака-Нальчик» (2:2).

    – Европейская организация Federbet подозревает, что матч между нальчикским «Спартаком» и «Ангуштом» был договорным. Слышали о расследовании с их стороны?

    – Бред какой-то! Не слышал. Что это за организация?

    – По борьбе с договорными матчами.

    – Первый раз слышу о такой. Уму непостижимо, как такое можно было подумать.

    – Они ссылаются на то, что произошло большое количество ставок на победу «Спартака» в первом тайме.

    – Никогда не следил за этими ставками. Я в шоке, что нас в таком обвиняют.

    После 17 туров ПФЛ клуб из Назрани занимает 12 место в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.03.2018 18:01
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