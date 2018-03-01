В «Ангуште» назвали бредом информацию о договорном матче со «Спартаком-Нальчик»

Спортивный директор «Ангушта» Руслан Аспиев прокомментировал информацию о договорном характере матча против «Спартака-Нальчик» (2:2).
– Европейская организация Federbet подозревает, что матч между нальчикским «Спартаком» и «Ангуштом» был договорным. Слышали о расследовании с их стороны?
– Бред какой-то! Не слышал. Что это за организация?
– По борьбе с договорными матчами.
– Первый раз слышу о такой. Уму непостижимо, как такое можно было подумать.
– Они ссылаются на то, что произошло большое количество ставок на победу «Спартака» в первом тайме.
– Никогда не следил за этими ставками. Я в шоке, что нас в таком обвиняют.
После 17 туров ПФЛ клуб из Назрани занимает 12 место в турнирной таблице.
Источник: «Спорт-Экспресс»