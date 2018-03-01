Бонек: «Тотти потянет должность спортивного директора «Ромы»

Экс-нападающий «Ромы» и сборной Польши Збигнев Бонек оценил перспективу Франческо Тотти стать спортивным директором клуба. Об этом желании итальянец сообщил вчера.

«Считаю, что он обладает всеми необходимыми для этой работы качествами. Я бы хотел видеть его в должности спортивного директора. Он умный парень с кучей опыта.

Разумеется, необходимо несколько лет для того, чтобы привыкнуть в такой работе. Думаю, после двух-трех лет для него это уже не будет проблемой.

Тотти – тренер? Не думаю. Мне кажется, что за 30 лет в футболе он хочет попробовать другую жизнь», – сказал поляк.

В 2012 году Бонек занял пост главы Футбольного союза Польши.