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    Бонек: «Тотти потянет должность спортивного директора «Ромы»

    Экс-нападающий «Ромы» и сборной Польши Збигнев Бонек оценил перспективу Франческо Тотти стать спортивным директором клуба. Об этом желании итальянец сообщил вчера.

    «Считаю, что он обладает всеми необходимыми для этой работы качествами. Я бы хотел видеть его в должности спортивного директора. Он умный парень с кучей опыта.

    Разумеется, необходимо несколько лет для того, чтобы привыкнуть в такой работе. Думаю, после двух-трех лет для него это уже не будет проблемой.

    Тотти – тренер? Не думаю. Мне кажется, что за 30 лет в футболе он хочет попробовать другую жизнь», – сказал поляк.

    В 2012 году Бонек занял пост главы Футбольного союза Польши.

    Источник: Football Italia

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    01.03.2018 13:38
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