Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Попов: «Уверен, что «Рубин» поднимется в таблице. С такими тренерами и игроками это возможно»

    Полузащитник «Рубина» Ивелин Попов, арендованный у «Спартака» до конца сезона, оценил обстановку в казанском клубе.

    – Все новое. Красивый город, с историей, красивая река. Мало пробок. Так что мне очень нравится. В Москве, например, такие пробки… Когда ты торопишься и сидишь в пробке, от тебя ничего не зависит, это неприятно. Ты сидишь в машине, можешь опоздать на час или два. Думаю, это не нравится всем, не только мне.

    – Партнеры вспоминают гол, который вы забили «Рубину» в 2016 году?

    – С Рыжиковым постоянно шутим на эту тему. Он утверждает, что у меня получилось случайно, а я не согласен (смеется).

    – Так это было не случайно?

    – Конечно, нет. Промес отдал, а я забил. Такие голы запоминаются.

    – Какими вы видите перспективы в «Рубине»?

    – Нужно забраться как можно выше. Думаю, что с тренерским штабом и игроками, которые есть, это возможно. Я уверен, что мы поднимемся в таблице.

    – Тренер вашей национальной сборной сказал, что вы будете важным игроком в «Рубине».

    – Надо оправдывать. Доказывать каждый день на тренировках и играх, что я приехал не просто так, а чего-то добиться.

    – Как оцените сборы и контрольные матчи?

    – Старались выполнять требования тренера. Многое удалось сделать. Но в игре с «Лиллестремом» пропустили ненужный гол – потеря концентрации. Нельзя расслабляться и терять концентрацию. В чемпионате так можно потерять очки, которые очень нужны. Самое главное концентрация и правильное выполнение требований тренера.

    После 20 туров РФПЛ команда Курбана Бердыева занимает 11 место в турнирной таблице. Завтра казанцы возобновят чемпионат выездным матчем против «Анжи».

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2018 12:36
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 2 марта 2018, 13:06

      ...сегодня посмотрим в 19:30. Будем ждать победы РУБИНа !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 марта 2018, 18:19

      может и ты заиграешь у Бердыева на полную, вернешься и принесешь еще немало пользы Спартаку.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 1 марта 2018, 17:54

      Началл неполохо в Рубине, посмотрим что будет в официалке!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 14:34

      Успешной тебе игры в Рубине Ивелин.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 марта 2018, 13:53

      Успехов в Казани.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11