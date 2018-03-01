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  • Попов: «Уверен, что «Рубин» поднимется в таблице. С такими тренерами и игроками это возможно»

Попов: «Уверен, что «Рубин» поднимется в таблице. С такими тренерами и игроками это возможно»

1 марта 2018, 12:36
5

Полузащитник «Рубина» Ивелин Попов, арендованный у «Спартака» до конца сезона, оценил обстановку в казанском клубе.

– Все новое. Красивый город, с историей, красивая река. Мало пробок. Так что мне очень нравится. В Москве, например, такие пробки… Когда ты торопишься и сидишь в пробке, от тебя ничего не зависит, это неприятно. Ты сидишь в машине, можешь опоздать на час или два. Думаю, это не нравится всем, не только мне.

– Партнеры вспоминают гол, который вы забили «Рубину» в 2016 году?

– С Рыжиковым постоянно шутим на эту тему. Он утверждает, что у меня получилось случайно, а я не согласен (смеется).

– Так это было не случайно?

– Конечно, нет. Промес отдал, а я забил. Такие голы запоминаются.

– Какими вы видите перспективы в «Рубине»?

– Нужно забраться как можно выше. Думаю, что с тренерским штабом и игроками, которые есть, это возможно. Я уверен, что мы поднимемся в таблице.

– Тренер вашей национальной сборной сказал, что вы будете важным игроком в «Рубине».

– Надо оправдывать. Доказывать каждый день на тренировках и играх, что я приехал не просто так, а чего-то добиться.

– Как оцените сборы и контрольные матчи?

– Старались выполнять требования тренера. Многое удалось сделать. Но в игре с «Лиллестремом» пропустили ненужный гол – потеря концентрации. Нельзя расслабляться и терять концентрацию. В чемпионате так можно потерять очки, которые очень нужны. Самое главное концентрация и правильное выполнение требований тренера.

После 20 туров РФПЛ команда Курбана Бердыева занимает 11 место в турнирной таблице. Завтра казанцы возобновят чемпионат выездным матчем против «Анжи».

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Попов Ивелин
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1519901623
Успехов в Казани.
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zigbert
1519904088
Успешной тебе игры в Рубине Ивелин.
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Сильвербой
1519916071
Началл неполохо в Рубине, посмотрим что будет в официалке!!!
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OfaZavr
1519917551
может и ты заиграешь у Бердыева на полную, вернешься и принесешь еще немало пользы Спартаку.
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FaTeK1945ru
1519985183
...сегодня посмотрим в 19:30. Будем ждать победы РУБИНа !!!
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