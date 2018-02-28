Рейнгольд: «Чиновники! Хватит издеваться над футболистами. Ну нельзя быть такими бестолковыми безумцами»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал перенос матча 1/4 финала Кубка России между самарскими «Крыльями Советов» и красно-белыми.

– Я не расстроен из-за того, что не посмотрел футбол. Наоборот, наконец, восторжествовал здравый смысл и до чиновников дошло, – зимой в футбол не играют. Происходившее в последнее время – издевательство над здравым смыслом.

– Вы о проведении матчей «СКА-Хабаровск» – «Шинник» и «Амкар» – «Авангард»?

– Да. Ну как так можно?! Мне ребят жалко! Ну нельзя быть такими бестолковыми безумцами. Чиновники, прекратите издеваться над футболистами!

Сколько можно наступать на одни и те же грабли, назначая матчи на конец февраля и начало марта! Мы живем в северной стране! Куда вы все время спешите, куда торопитесь?!

«Спартак» против морозов. Главное о матче, которого не будет