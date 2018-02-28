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  • Рейнгольд: «Чиновники! Хватит издеваться над футболистами. Ну нельзя быть такими бестолковыми безумцами»

Рейнгольд: «Чиновники! Хватит издеваться над футболистами. Ну нельзя быть такими бестолковыми безумцами»

28 февраля 2018, 23:38
18

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал перенос матча 1/4 финала Кубка России между самарскими «Крыльями Советов» и красно-белыми.

– Я не расстроен из-за того, что не посмотрел футбол. Наоборот, наконец, восторжествовал здравый смысл и до чиновников дошло, – зимой в футбол не играют. Происходившее в последнее время – издевательство над здравым смыслом.

– Вы о проведении матчей «СКА-Хабаровск» – «Шинник» и «Амкар» – «Авангард»?

– Да. Ну как так можно?! Мне ребят жалко! Ну нельзя быть такими бестолковыми безумцами. Чиновники, прекратите издеваться над футболистами!

Сколько можно наступать на одни и те же грабли, назначая матчи на конец февраля и начало марта! Мы живем в северной стране! Куда вы все время спешите, куда торопитесь?!

«Спартак» против морозов. Главное о матче, которого не будет

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Рейнгольд Валерий
Комментарии (18)
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Shogun
1519850776
Скоро ЧМ спешим обосраться
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VikNMar
1519851791
Хоть раз что то умное сказал ......
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Павел Амурский
1519852577
Что-то сегодня спартак растрепанными бабами не назвал, а стоило бы.
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Joko21
1519852628
в такую погоду очень просто получить тяжелую травму. А ради чего? Ради того что у чиновников неправильное восприятие мира
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AZ
1519852925
Может еще матчи Лиги Европы с участием наших команд с зимы перенесем на весну?
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APchelov
1519854258
Старый сам же и ответил. Мы живём в северной стране. И бояться морозов- это позорище
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Viper for CSKA
1519870671
Вообще ЦСКА и СКА в мороз выдали чуть ли не лучший свой матч в сезоне именно в мороз. Да и Локо в таких условиях отлично смотрелся. Было холодно играть медленно, поэтому темп был очень высокий, дабы не замёрзнуть. Так что для тех, кто хочет выиграть, а не достоять до серии пенальти мороз не помеха. А две команды из ФНЛ, в матчах которых нулевой ничьей дело закончилось сыграли бы так в любых условиях, так как иначе банально не умеют.
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Полная Канистра
1519870750
быть бестолковым это у них в крови на всю жизнь
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zigbert
1519882786
Интересно а согласились бы играть в такой мороз Реал или Барселона?
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OfaZavr
1519891762
вот!!! полностью согласен, только когда до этих чиновников дойдет непонятно.
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