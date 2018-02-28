Липпи: «Фанатам «Наполи» надо болеть за «Ювентус» в Лиге чемпионов»

Экс-главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи прокомментировал чемпионскую гонку в Серии А.

«Соперничество просто невероятное, команды идут вровень.

Оба клуба одерживают победы. Думаю, фанатам «Наполи» стоит болеть за «Ювентус» в Лиге чемпионов, потому что неаполитанцы уже вылетели из турнира и теперь могут сконцентрироваться на чемпионате», – сказал Липпи.

Напомним, соперник команды Массимилиано Аллегри по 1/8 финала ЛЧ – «Тоттенхэм». Первый матч закончился со счетом 2:2. Ответный состоится 7 марта.

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, опережая туринцев на четыре очка. У «Ювентуса» – матч в запасе.