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  • Будогосский – о матче «Крылья Советов» – «Спартак»: «Есть рекомендация не играть при температуре ниже -15 градусов»

Будогосский – о матче «Крылья Советов» – «Спартак»: «Есть рекомендация не играть при температуре ниже -15 градусов»

27 февраля 2018, 23:12
16

Глава департамента и судейства РФС Андрей Будогосский поделился мнением о погодных условиях, которые ожидаются на матче 1/4 финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком». В день игры синоптики обещают до -15 градусов.

Встреча пройдет 28 февраля в Самаре. Начало – в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

– Как ситуацию с погодой регламентируют правила игры, и как будет приниматься решение о проведении матча?

– Есть инструкции международных организаций. Но в любом случае решение принимается по факту и не позднее, чем за час до начала матча. Хотел бы обратить внимание на то, что исполняющий обязанности президента Александр Алаев сделал соответствующее заявление – о том, что в любом случае РФС пойдет навстречу клубам, если вдруг возникнет ситуация, связанная с опасностью для здоровья игроков. То есть все будет сделано с человеческих позиций – спорт спортом, но здоровье игроков на первом месте, и я бы не хотел сегодня говорить об однозначном решении, которое может быть принято. Оно может быть любым.

– Правильно понимаю, что если температура окажется ниже минус 15 градусов, то рекомендация – не играть?

– Есть такая рекомендация. Но если команды хотят играть, а это их право, то должен быть оформлен соответствующий письменный документ. То есть руководители команды подтверждают готовность провести матч. Но еще раз подчеркну – все по факту и не позднее, чем за час до начала. А в самое ближайшее время будут выпущены регламентные нормы, которые коснутся не только соревнований профессиональных команд, но и любительских турниров. Необходимо четко прописать параметры температуры. Пока же мы ориентируемся на инструкции международных организаций.

Как выглядит русский футбол в феврале. Это страшно

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак Будогосский Андрей
Комментарии (16)
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vitvik
1519762730
Приятная интересная новость.
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Zeff
1519763661
Спартак проиграет при любой погоде.
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insider_retro
1519764249
Ну, человек... Ну, дерево... Лишь бы, что-нибудь написать - регламентные нормы, параметры, инструкции... А потом при принятии решения спрятаться за удобную бумажку...
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movie
1519764958
-15 будет ощущаться как -20 и +ветер
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Татарин за ЦСКА
1519765077
тоесть игру КС-Спартак могут перенести из-за погоды??? А не кажется ли Вам господа,что это не честно по отношению к СКА,Амкару,Шиннику и другим командам???
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VikNMar
1519765328
А как же в Перми при -30 ? ........
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Борз-95
1519766194
Сыграйте по нулям,потом 2 тайма по 15 минут и по пенальти продуйте крылышкам)))
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Alex Flash
1519782169
Лучше сразу пробивать пенальти и по домам.Здоровее будут. такой футбол нам не нужен
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КЭТиК
1519786039
Весьма возможно перенесут.
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OfaZavr
1519803603
только на словах заботятся о игроках, а на деле играйте и все.
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