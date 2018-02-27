Будогосский – о матче «Крылья Советов» – «Спартак»: «Есть рекомендация не играть при температуре ниже -15 градусов»

Глава департамента и судейства РФС Андрей Будогосский поделился мнением о погодных условиях, которые ожидаются на матче 1/4 финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком». В день игры синоптики обещают до -15 градусов.

Встреча пройдет 28 февраля в Самаре. Начало – в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

– Как ситуацию с погодой регламентируют правила игры, и как будет приниматься решение о проведении матча?

– Есть инструкции международных организаций. Но в любом случае решение принимается по факту и не позднее, чем за час до начала матча. Хотел бы обратить внимание на то, что исполняющий обязанности президента Александр Алаев сделал соответствующее заявление – о том, что в любом случае РФС пойдет навстречу клубам, если вдруг возникнет ситуация, связанная с опасностью для здоровья игроков. То есть все будет сделано с человеческих позиций – спорт спортом, но здоровье игроков на первом месте, и я бы не хотел сегодня говорить об однозначном решении, которое может быть принято. Оно может быть любым.

– Правильно понимаю, что если температура окажется ниже минус 15 градусов, то рекомендация – не играть?

– Есть такая рекомендация. Но если команды хотят играть, а это их право, то должен быть оформлен соответствующий письменный документ. То есть руководители команды подтверждают готовность провести матч. Но еще раз подчеркну – все по факту и не позднее, чем за час до начала. А в самое ближайшее время будут выпущены регламентные нормы, которые коснутся не только соревнований профессиональных команд, но и любительских турниров. Необходимо четко прописать параметры температуры. Пока же мы ориентируемся на инструкции международных организаций.

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