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  • В Самаре заверили, что кубковый матч «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в срок

В Самаре заверили, что кубковый матч «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в срок

26 февраля 2018, 18:23
10

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что четвертьфинальный поединок Кубка России со «Спартаком» состоится в запланированный срок. По его словам, на стадионе «Металлург» ведутся все необходимые работы, чтобы подготовить поле арены к матчу с красно-белыми.

– Сегодня к вам перед матчем со «Спартаком» приезжала третья комиссия. Как прошел визит?

– Да, люди приезжали, все посмотрели. Пока у нас все по плану. Дальше все зависит только от милости природы. Не от нас.

– Вероятность переноса матча на сегодняшний день не рассматривается?

– Нет. Матч пройдет в намеченный день согласно регламенту. Люди работают, чтобы все состоялось. Сегодня приходили студенты, проводили совместную акцию. Все убирается, чистится.

– «Спартак» не сопротивляется проведению матча?

– Нет. Никто не сопротивляется. «Спартак» прилетает завтра вечером.

Встреча «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в среду, 28 февраля. Начало – в 17:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак
Комментарии (10)
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1519659963
всё убирается чистится а я сижу в кабинете зад грею
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DOCTOR PENALTY
1519660129
Спартак в Самаре - это всегда праздник. А теперь вдвойне: вернулся Андрей Тихонов
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subbotaspartak
1519660253
Надеюсь в Самаре сугробы Никого не угробят. Вперёд Спартак, я из Сибири, Хоть вас сюда не отрядили.
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VVM1964
1519661978
В среду посмотрим , чего вы там начистили , главное что бы без травм обошлось и футболисты могли игру показать .
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Leon_ARS
1519668319
Живу недалеко от Самары, блин, ребята, мне в шапке, куртке и джинсах холодно! И как играть?
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EFR
1519670388
президент крыльев тупой!!!!Ты что делаешьт?Перпенеси матч в Сочи,спартак и деньги предлагал.Щас у нас минус 17,мне в пуховике холодно.Это антифутбол!!!Ну не идиот ли!!!!!
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aurora5858
1519670980
Отменят .Если только Зенит Арену в Самару не доставят.
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серега кашин
1519716568
если будут играть, то к сожелению нужно ждать серьезных травм
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Диктор
1519726507
Желаю победы Спартаку в предстоящем матче.
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