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    В Самаре заверили, что кубковый матч «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в срок

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что четвертьфинальный поединок Кубка России со «Спартаком» состоится в запланированный срок. По его словам, на стадионе «Металлург» ведутся все необходимые работы, чтобы подготовить поле арены к матчу с красно-белыми.

    – Сегодня к вам перед матчем со «Спартаком» приезжала третья комиссия. Как прошел визит?

    – Да, люди приезжали, все посмотрели. Пока у нас все по плану. Дальше все зависит только от милости природы. Не от нас.

    – Вероятность переноса матча на сегодняшний день не рассматривается?

    – Нет. Матч пройдет в намеченный день согласно регламенту. Люди работают, чтобы все состоялось. Сегодня приходили студенты, проводили совместную акцию. Все убирается, чистится.

    – «Спартак» не сопротивляется проведению матча?

    – Нет. Никто не сопротивляется. «Спартак» прилетает завтра вечером.

    Встреча «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в среду, 28 февраля. Начало – в 17:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.02.2018 18:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 февраля 2018, 13:15

      Желаю победы Спартаку в предстоящем матче.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 27 февраля 2018, 10:29

      если будут играть, то к сожелению нужно ждать серьезных травм

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 26 февраля 2018, 21:49

      Отменят .Если только Зенит Арену в Самару не доставят.

      1
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      Рейтинг: +291

      EFR 26 февраля 2018, 21:39

      президент крыльев тупой!!!!Ты что делаешьт?Перпенеси матч в Сочи,спартак и деньги предлагал.Щас у нас минус 17,мне в пуховике холодно.Это антифутбол!!!Ну не идиот ли!!!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +451

      frizom > EFR 26 февраля 2018, 21:51

      да для президента КС это только вопрос денег, которые они заработают на матче. Жаль игроков и особенно болельщиков. Получая вот такие матчи становится понятно что здравое зерно в идеях Федуна о переносах все же есть

      1
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 26 февраля 2018, 21:05

      Живу недалеко от Самары, блин, ребята, мне в шапке, куртке и джинсах холодно! И как играть?

      3
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      Рейтинг: +6098

      subbotaspartak 26 февраля 2018, 18:50

      Надеюсь в Самаре сугробы
      Никого не угробят.
      Вперёд Спартак, я из Сибири,
      Хоть вас сюда не отрядили.

      3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2018, 18:48

      Спартак в Самаре - это всегда праздник. А теперь вдвойне: вернулся Андрей Тихонов

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 февраля 2018, 18:46

      всё убирается чистится а я сижу в кабинете зад грею

      7
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