В Самаре заверили, что кубковый матч «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в срок

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что четвертьфинальный поединок Кубка России со «Спартаком» состоится в запланированный срок. По его словам, на стадионе «Металлург» ведутся все необходимые работы, чтобы подготовить поле арены к матчу с красно-белыми.

– Сегодня к вам перед матчем со «Спартаком» приезжала третья комиссия. Как прошел визит?

– Да, люди приезжали, все посмотрели. Пока у нас все по плану. Дальше все зависит только от милости природы. Не от нас.

– Вероятность переноса матча на сегодняшний день не рассматривается?

– Нет. Матч пройдет в намеченный день согласно регламенту. Люди работают, чтобы все состоялось. Сегодня приходили студенты, проводили совместную акцию. Все убирается, чистится.

– «Спартак» не сопротивляется проведению матча?

– Нет. Никто не сопротивляется. «Спартак» прилетает завтра вечером.

Встреча «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в среду, 28 февраля. Начало – в 17:30 по московскому времени.