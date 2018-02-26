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  • Сергей Иванов: «ЦСКА – самое узнаваемое и успешное спортивное общество России, принесшее стране огромное количество наград»

Сергей Иванов: «ЦСКА – самое узнаваемое и успешное спортивное общество России, принесшее стране огромное количество наград»

26 февраля 2018, 13:10
32

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на открытии станции метро «ЦСКА», которое состоялось сегодня, подчеркнул, что армейское спортивное общество является самым узнаваемым и самым успешным в России.

«Что бы там ни говорили, ЦСКА – самое узнаваемое, самое известное и успешное спортивное общество страны, которое подарило ей огромное количество наград стараниями людей, которые присутствуют сегодня на открытии этой станции метро.

Спасибо всем, кто причастен к этой стройке: вы восстановили историческую справедливость. Теперь наряду со станциями «Спартака» и «Динамо» в Москве есть такая красивая станция «ЦСКА». То, что доступ к ней есть у арен баскетбольного, хоккейного и футбольного клубов, только повысит число молодых армейцев», – сказал Иванов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (32)
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Татарин за ЦСКА
1519640067
Вот не придерёшся ни к единому словечку.Всё по делу.Сколько знаменитых спортсменов приготовила школа ЦСКА,сколько ещё приготовит.
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kykyi
1519640747
Для полного понимания ситуации ещё не хватает цифр,во сколько это обошлось бюджету,сколько уперли ,или всё сами заработали,как Реал и МЮ. А так да,все складно и гладко.
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gunstilzit
1519641924
Зенит и Спартак не согласны:)
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Shotlandets86
1519642097
Ну, он отчасти прав, правда, с одним но, больше всех олимпийских призёров подготовило общество "Динамо", а "ЦСКА" второй.
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Боцман59rus
1519643295
тащили молодежь по всей стране, маячив военником перед носом - сомнительное достижение
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APchelov
1519644438
Забавно, что все эти станции ничего не значат без локомотива. Это он всех везёт )
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Полная Канистра
1519644749
все спортивные общества внесли огромный вклад спортивных достижений для нашей страны и не надо выделять тут товарищ Иванов только один клуб как бы его не любили и не чаяли Это не справедливо будет к остальным спрт. общ
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prtcs
1519644782
Открытие станции метро ЦСКА не гарантия дальнейших успехов в спорте, а главное удобство для москвичей и гостей столицы.
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alp
1519656186
других он и не знает...
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OfaZavr
1519658701
хочется поправить не самое узнаваемое а одно из самых узнаваемых наряду с другими не менее достойными и значимыми.
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