Сергей Иванов: «ЦСКА – самое узнаваемое и успешное спортивное общество России, принесшее стране огромное количество наград»

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на открытии станции метро «ЦСКА», которое состоялось сегодня, подчеркнул, что армейское спортивное общество является самым узнаваемым и самым успешным в России.

«Что бы там ни говорили, ЦСКА – самое узнаваемое, самое известное и успешное спортивное общество страны, которое подарило ей огромное количество наград стараниями людей, которые присутствуют сегодня на открытии этой станции метро.

Спасибо всем, кто причастен к этой стройке: вы восстановили историческую справедливость. Теперь наряду со станциями «Спартака» и «Динамо» в Москве есть такая красивая станция «ЦСКА». То, что доступ к ней есть у арен баскетбольного, хоккейного и футбольного клубов, только повысит число молодых армейцев», – сказал Иванов.