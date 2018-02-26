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    Сергей Иванов: «ЦСКА – самое узнаваемое и успешное спортивное общество России, принесшее стране огромное количество наград»

    Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на открытии станции метро «ЦСКА», которое состоялось сегодня, подчеркнул, что армейское спортивное общество является самым узнаваемым и самым успешным в России.

    «Что бы там ни говорили, ЦСКА – самое узнаваемое, самое известное и успешное спортивное общество страны, которое подарило ей огромное количество наград стараниями людей, которые присутствуют сегодня на открытии этой станции метро.

    Спасибо всем, кто причастен к этой стройке: вы восстановили историческую справедливость. Теперь наряду со станциями «Спартака» и «Динамо» в Москве есть такая красивая станция «ЦСКА». То, что доступ к ней есть у арен баскетбольного, хоккейного и футбольного клубов, только повысит число молодых армейцев», – сказал Иванов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.02.2018 13:10
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 27 февраля 2018, 11:56

      Сергей Иванов прав, добавлю, что ЦСКА родина биатлона.

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 26 февраля 2018, 20:34

      А ведь он прав! Ни в одном спортивном обществе страны нет столько спортсменов-призёров в различных видах спорта..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 февраля 2018, 18:25

      хочется поправить не самое узнаваемое а одно из самых узнаваемых наряду с другими не менее достойными и значимыми.

      4
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      Рейтинг: +11240

      alp 26 февраля 2018, 17:43

      других он и не знает...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 26 февраля 2018, 16:50

      Эх, да какой должности докатился...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      simoron81 26 февраля 2018, 16:48

      да уж

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2018, 15:50

      Сергей Борисович, а если завтра тебя назначат курировать Динамо?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 26 февраля 2018, 14:55

      Ураааа! Поздравляю всех армейцев

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 26 февраля 2018, 14:33

      Открытие станции метро ЦСКА не гарантия дальнейших успехов в спорте, а главное удобство для москвичей и гостей столицы.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 февраля 2018, 14:32

      все спортивные общества внесли огромный вклад спортивных достижений для нашей страны и не надо выделять тут товарищ Иванов только один клуб как бы его не любили и не чаяли Это не справедливо будет к остальным спрт. общ

      3
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