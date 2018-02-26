Беляев: «Если вдруг появится возможность перейти в «Спартак», взвешу все плюсы и минусы»

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев рассказал о своем увлечении «строительством кораблей», сравнив это хобби со своей карьерой. Также игрок отметил, что он хорошо подумает, если получит предложение от «Спартака».

В начале февраля СМИ сообщили, что Беляев согласовал с красно-белыми условия личного контракта, при этом клубам пока договориться не удалось.

«Что касается моего увлечения, то я строю корабль. Год назад появился журнал «Повелитель морей». В каждом выпуске – детали одноименного английского парусника. В результате должна получиться модель длинной 110, высотой 90 и шириной 40 сантиметров. Масштаб – 1 к 84. Стройка растянута на два года. Каждую неделю появляется новый выпуск, в нем новые детали. Сам клею детали, маленьким рубаночком мастерю планки обшивки. Все должно быть подогнано идеально точно.

Постройка «Повелителя морей» ассоциируется с моей карьерой. Пока она идет по восходящей, как и это строительство. Каждый день остов судна обрастает мясцом и все больше становится похожим на настоящий корабль. В конечном итоге «Повелитель» должен превратиться в жемчужину королевского флота. Так же и я, развиваюсь и прогрессирую.

Стремится ли «Повелитель морей» в красно-белую гавань? Неизвестно куда он поплывет, и моя карьера тоже. Корабль только строится, строюсь и я. А красно-белый это будет цвет или какой-то другой, жизнь покажет. Пока он красно-желтый, как у тульского «Арсенала».

Если говорить о том, хотел ли бы я, чтобы цвет стал красно-белым, то часть жизни я провел в «Спартаке», с шести до 13-ти лет. Если вдруг такая возможность появится, взвешу все плюсы и минусы. Важно решить, где я смогу больше прогрессировать – там или в «Арсенале». Понятно, что аппетит приходит во время еды. Мне хочется и в сборную попасть, есть такая цель. Но нужно взвешенно ко всему подходить. Главное – играть», – сказал Беляев.