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    Беляев: «Если вдруг появится возможность перейти в «Спартак», взвешу все плюсы и минусы»

    Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев рассказал о своем увлечении «строительством кораблей», сравнив это хобби со своей карьерой. Также игрок отметил, что он хорошо подумает, если получит предложение от «Спартака».

    В начале февраля СМИ сообщили, что Беляев согласовал с красно-белыми условия личного контракта, при этом клубам пока договориться не удалось.

    «Что касается моего увлечения, то я строю корабль. Год назад появился журнал «Повелитель морей». В каждом выпуске – детали одноименного английского парусника. В результате должна получиться модель длинной 110, высотой 90 и шириной 40 сантиметров. Масштаб – 1 к 84. Стройка растянута на два года. Каждую неделю появляется новый выпуск, в нем новые детали. Сам клею детали, маленьким рубаночком мастерю планки обшивки. Все должно быть подогнано идеально точно.

    Постройка «Повелителя морей» ассоциируется с моей карьерой. Пока она идет по восходящей, как и это строительство. Каждый день остов судна обрастает мясцом и все больше становится похожим на настоящий корабль. В конечном итоге «Повелитель» должен превратиться в жемчужину королевского флота. Так же и я, развиваюсь и прогрессирую.

    Стремится ли «Повелитель морей» в красно-белую гавань? Неизвестно куда он поплывет, и моя карьера тоже. Корабль только строится, строюсь и я. А красно-белый это будет цвет или какой-то другой, жизнь покажет. Пока он красно-желтый, как у тульского «Арсенала».

    Если говорить о том, хотел ли бы я, чтобы цвет стал красно-белым, то часть жизни я провел в «Спартаке», с шести до 13-ти лет. Если вдруг такая возможность появится, взвешу все плюсы и минусы. Важно решить, где я смогу больше прогрессировать – там или в «Арсенале». Понятно, что аппетит приходит во время еды. Мне хочется и в сборную попасть, есть такая цель. Но нужно взвешенно ко всему подходить. Главное – играть», – сказал Беляев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.02.2018 12:49
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 февраля 2018, 18:18

      если будешь только прибавлять то может и Спартак вернется к твоей кандидатуре, пока такой переход не оцениваю положительно.

      6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 февраля 2018, 16:15

      Вспоминаю, один моторчики для речных трамвайчиков "чинил", потом в России
      весь спорт и футбол, в частности, загубил, а теперь всё взвешивает, сколько
      дадут за предательство.

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 26 февраля 2018, 14:32

      наличие хобби - хорошо, но рассказывать на всю страну о строительстве корабликов с детских журнальчиков, это конечно показатель большого ума и богатого внутреннего мира, главное не принимать судьбоносных решений под воздействием летучих паров клея, при сборке очередного парохода

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 26 февраля 2018, 14:13

      Скорее это Спартак должен взвешивать все "за" и "против"!!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +111

      baddy 26 февраля 2018, 14:10

      По ходу с головой у него что-то.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 26 февраля 2018, 14:06

      А ежели Газпром поманит длинным рублем, то глядишь и сине-бело-голубым кораблик получится..

      6
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 26 февраля 2018, 13:55

      Это правильно, взвешивай! Главное, чтобы карьера не пролетела на "взвесях"...

      5
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2018, 13:52

      Все взвешивают плюсы и минусы, но весы у всех работают одинаково: чаша склоняется туда, где бабло. Может весы сломались? Весы в башках.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 26 февраля 2018, 13:20

      Играть надо хорошо...

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 февраля 2018, 13:03

      пока корабль достроишь и будешь долго думать а там и конец футбольной карьеры

      6
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