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  • Беляев: «Если вдруг появится возможность перейти в «Спартак», взвешу все плюсы и минусы»

Беляев: «Если вдруг появится возможность перейти в «Спартак», взвешу все плюсы и минусы»

26 февраля 2018, 12:49
11

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев рассказал о своем увлечении «строительством кораблей», сравнив это хобби со своей карьерой. Также игрок отметил, что он хорошо подумает, если получит предложение от «Спартака».

В начале февраля СМИ сообщили, что Беляев согласовал с красно-белыми условия личного контракта, при этом клубам пока договориться не удалось.

«Что касается моего увлечения, то я строю корабль. Год назад появился журнал «Повелитель морей». В каждом выпуске – детали одноименного английского парусника. В результате должна получиться модель длинной 110, высотой 90 и шириной 40 сантиметров. Масштаб – 1 к 84. Стройка растянута на два года. Каждую неделю появляется новый выпуск, в нем новые детали. Сам клею детали, маленьким рубаночком мастерю планки обшивки. Все должно быть подогнано идеально точно.

Постройка «Повелителя морей» ассоциируется с моей карьерой. Пока она идет по восходящей, как и это строительство. Каждый день остов судна обрастает мясцом и все больше становится похожим на настоящий корабль. В конечном итоге «Повелитель» должен превратиться в жемчужину королевского флота. Так же и я, развиваюсь и прогрессирую.

Стремится ли «Повелитель морей» в красно-белую гавань? Неизвестно куда он поплывет, и моя карьера тоже. Корабль только строится, строюсь и я. А красно-белый это будет цвет или какой-то другой, жизнь покажет. Пока он красно-желтый, как у тульского «Арсенала».

Если говорить о том, хотел ли бы я, чтобы цвет стал красно-белым, то часть жизни я провел в «Спартаке», с шести до 13-ти лет. Если вдруг такая возможность появится, взвешу все плюсы и минусы. Важно решить, где я смогу больше прогрессировать – там или в «Арсенале». Понятно, что аппетит приходит во время еды. Мне хочется и в сборную попасть, есть такая цель. Но нужно взвешенно ко всему подходить. Главное – играть», – сказал Беляев.

Источник: Чемпионат.ком
Арсенал Спартак Беляев Максим
Комментарии (11)
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Евгений Агеев
1519638806
Главное ХОРОШО играть!
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Полная Канистра
1519639433
пока корабль достроишь и будешь долго думать а там и конец футбольной карьеры
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DOCTOR PENALTY
1519642343
Все взвешивают плюсы и минусы, но весы у всех работают одинаково: чаша склоняется туда, где бабло. Может весы сломались? Весы в башках.
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mialkov
1519642530
Это правильно, взвешивай! Главное, чтобы карьера не пролетела на "взвесях"...
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oyabun
1519643182
А ежели Газпром поманит длинным рублем, то глядишь и сине-бело-голубым кораблик получится..
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baddy
1519643442
По ходу с головой у него что-то.
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Сильвербой
1519643623
Скорее это Спартак должен взвешивать все "за" и "против"!!!
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Боцман59rus
1519644742
наличие хобби - хорошо, но рассказывать на всю страну о строительстве корабликов с детских журнальчиков, это конечно показатель большого ума и богатого внутреннего мира, главное не принимать судьбоносных решений под воздействием летучих паров клея, при сборке очередного парохода
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vladimir-7
1519650922
Вспоминаю, один моторчики для речных трамвайчиков "чинил", потом в России весь спорт и футбол, в частности, загубил, а теперь всё взвешивает, сколько дадут за предательство.
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OfaZavr
1519658311
если будешь только прибавлять то может и Спартак вернется к твоей кандидатуре, пока такой переход не оцениваю положительно.
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