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    Кесси: «С Монтеллой мы не очень много тренировались»

    Полузащитник «Милана» Франк Кесси рассказал, что с приходом Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера, команда стала больше внимания уделять тактике, чего практически не делалось при Винченцо Монтелле.

    «С Гаттузо мы стали больше работать над тактикой. С Монтеллой же мы вообще не очень много тренировались и уделяли внимание этому моменту игры.

    Атмосфера в команде осталась прежней, просто мы стали упорнее работать. Сейчас мы стали настоящей семьей, – приводит слова Кесси Mediaset Premium.

    Напомним, Гаттузо сменил Монтеллу на посту главного тренера «Милана» по ходу текущего сезона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.02.2018 10:31
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