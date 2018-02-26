Кесси: «С Монтеллой мы не очень много тренировались»

Полузащитник «Милана» Франк Кесси рассказал, что с приходом Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера, команда стала больше внимания уделять тактике, чего практически не делалось при Винченцо Монтелле.

«С Гаттузо мы стали больше работать над тактикой. С Монтеллой же мы вообще не очень много тренировались и уделяли внимание этому моменту игры.

Атмосфера в команде осталась прежней, просто мы стали упорнее работать. Сейчас мы стали настоящей семьей, – приводит слова Кесси Mediaset Premium.

Напомним, Гаттузо сменил Монтеллу на посту главного тренера «Милана» по ходу текущего сезона.