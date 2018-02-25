Хохлов: «Динамо» от Вандерсона ожидало намного большего»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов признался, что его разочаровал нападающий Вандерсон.

Напомним, что бело-голубые этой зимой отпустили 32-летнего бразильца в «Аланьяспор».

– Вандерсон с Погребняком проиграли осенью конкуренцию Бечираю. Бразилец тренировался, не халявил, но скажу честно, что клуб от него ожидал намного большего.

– Поэтому отправили его в дубль в конце года?

– Да не отправлял я его в дубль! Он, как и все перечисленные выше, работал с основой. Но при этом еще принимал участие в играх за молодежный состав. Это связано лишь с тем, что по всем возможным показателям мы определяем, кто в каком состоянии находится. Можно набирать физические кондиции через тренировочный процесс, а можно немного форсировать и дополнительно получать практику в молодежке. Женя Луценко, к примеру, тоже сыграл за нее два матча. Проявил себя великолепно и вернулся в главную команду. Здесь ни о какой ссылке речи идти вообще не могло