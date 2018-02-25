Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хохлов: «Динамо» от Вандерсона ожидало намного большего»

    Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов признался, что его разочаровал нападающий Вандерсон.

    Напомним, что бело-голубые этой зимой отпустили 32-летнего бразильца в «Аланьяспор».

    – Вандерсон с Погребняком проиграли осенью конкуренцию Бечираю. Бразилец тренировался, не халявил, но скажу честно, что клуб от него ожидал намного большего.

    – Поэтому отправили его в дубль в конце года?

    – Да не отправлял я его в дубль! Он, как и все перечисленные выше, работал с основой. Но при этом еще принимал участие в играх за молодежный состав. Это связано лишь с тем, что по всем возможным показателям мы определяем, кто в каком состоянии находится. Можно набирать физические кондиции через тренировочный процесс, а можно немного форсировать и дополнительно получать практику в молодежке. Женя Луценко, к примеру, тоже сыграл за нее два матча. Проявил себя великолепно и вернулся в главную команду. Здесь ни о какой ссылке речи идти вообще не могло

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.02.2018 23:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 февраля 2018, 10:28

      тоже думал что Вандерсон в Динамо заиграет, ведь в Краснодаре был хорош, а здесь и конкуренция не такая и давление меньше, интересно почему так вышло.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11