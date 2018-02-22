Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига Европы. «Зенит» разгромил «Селтик» и прошел в следующий раунд

    Состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между санкт-петербургским «Зенитом» и шотландским «Селтиком». После неудачного первого поединка россияне смогли разгромить соперника.

    Дебютный гол в еврокубках забил полузащитник Далер Кузяев. Своего соперника по 1/8 финала зенитовцы узнают 23 февраля.

    Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

    Зенит (Россия) – Селтик (Шотландия) – 3:0 (1:0) Текстовая трансляция

    Голы: 1:0 – Иванович, 8; 2:0 – Кузяев, 27; 3:0 – Кокорин, 61.

    «Зенит»: Лунев, Иванович (Смольников, 87), Мевля, Маммана, Кришито, Кузяев, Краневиттер, Паредес, Ригони (Дриусси, 85), Заболотный (Ерохин, 76), Кокорин.

    «Селтик»: де Врис, Тирни, Шимунович, Айер, Лустиг, Куасси (Роджич, 46), Макгрегор (Синклейр, 62), Браун, Нтчам, Форрест (Мусонда, 71), Дембеле.

    Предупреждения: Кузяев, 11; Паредес, 21 – Куасси, 36; Дембеле, 45+1.

    Первый матч: 0:1

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2018 22:51
    Рекомендуем
    Комментарии54
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 февраля 2018, 10:48

      молодцы! отлично отыграли да еще и в сухую их сделали, а гол Кузяева вообще шедевр!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 23 февраля 2018, 08:23

      Все знают, что Зенит суперклуб. Кто не знал, убедился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 23 февраля 2018, 05:14

      Зенит с победой! Боярский, с тебя коньяк(ящик)!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +255

      aleksander 23 февраля 2018, 01:05

      Вот и Ваш "БОГ" промес... да какой нах в Ливер...??!!! за 2 матча нихера не показал... думаю теперь в Саутгемптоне задумаются а стоил ли он этого,что за него предлагали.... очередой звёздыш.... в ЧРосии есть перед кем красоваться, а как за дело, так и показал что ОН есть... и это "игрок" ЧР?????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +255

      aleksander 23 февраля 2018, 00:37

      ну дааа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +225

      Billy Blaidd 23 февраля 2018, 00:35

      Молодцы, с победой!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +255

      aleksander 23 февраля 2018, 00:30

      Зенитушка МОЛОДЦЫ!!!!! ни капли сомнения!!! есть конечно в чем улучшать, НО по сравнению с "мясными" вы ВООООООБЩЕ КРАСАВЦЫ!!!! подарили праздник как и Локо,ЦСКА!!!! ну а Спартак... как обычно ...это СПАРТАК!!! больше криков меньше действий.... увы...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 23 февраля 2018, 00:25

      С победой Зенит! Селтик только дома побеждает, в гостях проигрывают и крупно!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 23 февраля 2018, 00:09

      Результат есть,игры все еще не видно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 23 февраля 2018, 00:07

      Красивая победа.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11