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  • Лига Европы. «Зенит» разгромил «Селтик» и прошел в следующий раунд

Лига Европы. «Зенит» разгромил «Селтик» и прошел в следующий раунд

22 февраля 2018, 22:51
58

Состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между санкт-петербургским «Зенитом» и шотландским «Селтиком». После неудачного первого поединка россияне смогли разгромить соперника.

Дебютный гол в еврокубках забил полузащитник Далер Кузяев. Своего соперника по 1/8 финала зенитовцы узнают 23 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Зенит (Россия) – Селтик (Шотландия) – 3:0 (1:0) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Иванович, 8; 2:0 – Кузяев, 27; 3:0 – Кокорин, 61.

«Зенит»: Лунев, Иванович (Смольников, 87), Мевля, Маммана, Кришито, Кузяев, Краневиттер, Паредес, Ригони (Дриусси, 85), Заболотный (Ерохин, 76), Кокорин.

«Селтик»: де Врис, Тирни, Шимунович, Айер, Лустиг, Куасси (Роджич, 46), Макгрегор (Синклейр, 62), Браун, Нтчам, Форрест (Мусонда, 71), Дембеле.

Предупреждения: Кузяев, 11; Паредес, 21 – Куасси, 36; Дембеле, 45+1.

Первый матч: 0:1

Результаты Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Селтик
Комментарии (58)
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ljrljr0505
1519329150
Молодцы! Поздравляю. 3 клуба в 1/16.
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4agaaa
1519329197
Питер красава!!!! Очки в копилке России! Три победы наших клубов в трёх играх!!!спасибо ребята!!!!
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upiter622
1519329243
Сдержали слово,взяли реванш!КРАСАВЦЫ!!!
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mdu86
1519329268
Мои поздравления! 3 клуба в 1/8 ЛЕ, едем дальше!
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3a zenit
1519329284
молодцы все три клуба,нас всех ждёт очень сложный следующий раунд.
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Mr Rikko
1519329330
Красавцы! Уверенно и спокойно, все поделу. Селтик смотрелся крайне беззубо. Всех с победой! Ну и с выходом трех наших клубов в 1/8!)))
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absent32
1519329336
Браво Зенит! С Днем Рождения Бранислав!
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baden69
1519329359
Молодцы! 3 клуба прошли дальше. Еще бы Спартак сотворил чудо и было бы вообще супер!
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insider_retro
1519329427
Как будто и не было недоразумения первой игры! Порадовали! Солидно, уверенно и виртуозно!))
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_Marqella_
1519329448
Зенит с победой !!!!
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