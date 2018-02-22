Лига Европы. «Зенит» разгромил «Селтик» и прошел в следующий раунд

Состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между санкт-петербургским «Зенитом» и шотландским «Селтиком». После неудачного первого поединка россияне смогли разгромить соперника.

Дебютный гол в еврокубках забил полузащитник Далер Кузяев. Своего соперника по 1/8 финала зенитовцы узнают 23 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Зенит (Россия) – Селтик (Шотландия) – 3:0 (1:0) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Иванович, 8; 2:0 – Кузяев, 27; 3:0 – Кокорин, 61.

«Зенит»: Лунев, Иванович (Смольников, 87), Мевля, Маммана, Кришито, Кузяев, Краневиттер, Паредес, Ригони (Дриусси, 85), Заболотный (Ерохин, 76), Кокорин.

«Селтик»: де Врис, Тирни, Шимунович, Айер, Лустиг, Куасси (Роджич, 46), Макгрегор (Синклейр, 62), Браун, Нтчам, Форрест (Мусонда, 71), Дембеле.

Предупреждения: Кузяев, 11; Паредес, 21 – Куасси, 36; Дембеле, 45+1.

Первый матч: 0:1

Результаты Лиги Европы