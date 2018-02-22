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    Иванович рассчитывает сыграть с «Селтиком»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассчитывает появиться на поле в предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика» после полученной на зимних сборах травмы.

    Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Селтик» состоится в четверг, 22 февраля, в 21:00 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 0:1.

    — В начале тренировочных сборов вы получили повреждение. Сможете принять участие в ответной игре с «Селтиком»?

    — Надеюсь, я получу разрешение от врачей и смогу заниматься с командой. Думаю, смогу сыграть и в ближайшем матче против «Селтика».

    — В чемпионате России «Зенит» отстает от лидирующего «Локомотива» на восемь очков. Насколько реально отыграть столь солидное отставание?

    — У нас впереди еще 10 матчей. В команде все понимают, что будет очень сложно догнать железнодорожников, но мы к этому готовились, это наша цель. Мы никогда не сдаемся и сделаем всe, чтобы выиграть каждый из оставшихся матчей в РФПЛ. Посмотрим, что у нас получится.

    Источник: Известия

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    22.02.2018 11:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 22 февраля 2018, 13:01

      А мы рассчитывает на проход Зенита в следующую стадию плей-офф

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