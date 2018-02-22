Алдонин: «Дзагоев в очередной раз доказал, что он настоящий лидер ЦСКА»

Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгений Алдонин не скрывает, что у него была уверенность в выходе столичного клуба в 1/8 финала Лиги Европы по итогам противостояния с «Црвеной Звездой». Он отметил и соперника, которого охарактеризовал как неуступчивого, настырного и злого.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА – «Црвена Звезда» завершился со счетом 1:0 (первая встреча – 0:0).

– Евгений, с победой! За счет чего удалось ЦСКА качественно прибавить за неделю после матча в Белграде?

– Я бы не сказал, что ЦСКА сильно прибавил, армейцы и в первом матче выглядели хорошо. По ходу первой игры имели преимущество, и в Москве было очень важно забить первыми. Преимущество на поле – это одно, но не было в Сербии забитых мячей. К счастью, и забить удалось, и затем удержать добытый перевес. Конечно, по ходу поединка возникали неприятные моменты – во втором тайме. Главное – получилось сохранить счет 1:0 на табло. ЦСКА хотел забить, упрочить преимущество, но мяч в ворота больше не шел. И у «Црвены» было несколько моментов, когда становилось просто не по себе.

– Александр Гришин ранее говорил о том, что ЦСКА точно не упустит своего и пройдет дальше. Была у вас такая уверенность перед ответной игрой?

– Общая уверенность в итоговом результате, думаю, была у многих болельщиков, но «Црвена» показала себя с самой лучшей стороны. Это очень неуступчивая, настырная, злая команда. До последнего момента она имела шансы для того, чтобы сравнять счет. Мы все надеялись на то, что армейцы выше классом и опытом, но противостояние для ЦСКА получилось достаточно очень непростым.

– Часто в былые времена говорили о том, что бич наших команд – пропущенные в компенсированное время мячи. На этот раз все было наоборот – Алан Дзагоев забил победный мяч в концовке первого тайма.

– Не только наши клубы пропускают в компенсированное время, это сплошь и рядом. Вы же видели, как днем ранее «Челси» пропустил мяч от «Барселоны». Не в компенсированное время, на 75-й минуте, но можно сказать, что в концовке и после ошибки. Можно сказать, что кто-то пользуется промахами соперника, а кто-то нет. Это уровень мастерства игроков. Во втором тайме стал довлеть счет и у ворот ЦСКА тоже стали возникать моменты,. Это можно объяснить тем, что сейчас только начало второй части сезона, готовность еще не идеальная и погодные условия тоже сказались. Не сказал бы, что такой мороз, больше десяти градусов – это преимущество для наших клубов. Это дискомфорт для обеих команд.

– Давайте остановимся на голе Алана Дзагоева.

– Я бы не сказал, что это наигранная комбинация. Удалось здорово развернуть атаку с фланга на фланг. Кучаев очень вовремя подключился в атаку, отдал хорошую передачу. Все сработали очень здорово, прямо смоделированная атака – перевод с фланга на фланг и взятие ворот Дзагоевым. Алан в очередной раз доказал, что он настоящий лидер ЦСКА. В сложный момент он выручил команду, обеспечил результат.