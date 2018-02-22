Фернандес – о своей игре рукой: «Если арбитр не свистнул, значит, я не нарушал»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес считает, что не играл рукой в моменте перед забитым голом в ворота «Црвены Звезды».

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА – «Црвена Звезда» завершился со счетом 1:0 (первая встреча – 0:0).

– Перед забитым мячом вы вроде бы сыграли рукой. Сербы были недовольны, что судья не остановил встречу. Признайтесь, нарушали правила?

– Все так быстро произошло, что сам не знаю. Нужно смотреть повторы. Мне кажется, мяч попал в плечо. Но если арбитр не свистнул, значит, я все сделал правильно.

– Тяжело пришлось без Головина?

– Да, он отличный футболист, проделывает большой объем работы. Нам его не хватало. Но Александр нас поддержал морально.