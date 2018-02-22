Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фернандес – о своей игре рукой: «Если арбитр не свистнул, значит, я не нарушал»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес считает, что не играл рукой в моменте перед забитым голом в ворота «Црвены Звезды».

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА – «Црвена Звезда» завершился со счетом 1:0 (первая встреча – 0:0).

    – Перед забитым мячом вы вроде бы сыграли рукой. Сербы были недовольны, что судья не остановил встречу. Признайтесь, нарушали правила?

    – Все так быстро произошло, что сам не знаю. Нужно смотреть повторы. Мне кажется, мяч попал в плечо. Но если арбитр не свистнул, значит, я все сделал правильно.

    – Тяжело пришлось без Головина?

    – Да, он отличный футболист, проделывает большой объем работы. Нам его не хватало. Но Александр нас поддержал морально.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2018 09:51
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 23 февраля 2018, 00:23

      Боги с руками)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 февраля 2018, 16:11

      Обсуждать этот эпизод нет смысла,если судья не определил игру рукой.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zigbert 22 февраля 2018, 17:49

      извини случайно минус нажал :)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 22 февраля 2018, 13:55

      Марио во всех интервью высказывается очень тактично и корректно. Один из немногих игроков РФПЛ, который умеет думать и на футбольном поле, и вне его.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 февраля 2018, 12:51

      Молодец, впитал в себя футбольную мудрость!
      О справедливости потом можно будет переговорить....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +224

      Хакасия 22 февраля 2018, 12:38

      Если и была рука , то неявно и неумышленно, на усмотрение судьи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      pazak 22 февраля 2018, 12:38

      Судью на мыло!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 22 февраля 2018, 12:24

      Рука, на мой взгляд была. Но между этой игрой и голом прошло достаточно много передач, поэтому прямой причинно-следственной связи не вижу - чтобы прямо жаловаться, что гол забит не по правилам

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 22 февраля 2018, 12:11

      Если переводить на русский, не пойман - не вор.
      Судье не дал срок, не преступник. Вся страна по такому принципу живет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 февраля 2018, 11:19

      все верно, раз судья нарушения не увидел значит все по правилам!) ведь сколько раз было подобное против наших команд и ничего.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 22 февраля 2018, 10:50

      Вообще-то в правилах наказание следует не за то,что мяч попал в руку,а за УМЫШЛЕННУЮ игру рукой! В том моменте мяч попал в то место,где заканчивается плечо и начинается рука,так что умысла здесь не было,потому и судьи не отреагировали!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > nemolod 22 февраля 2018, 11:51

      Вообще то в правилах НЕ указано, умышленно или нет, ))) это только в штрафной площади, где наказание очень серьезно, судья должен решать, а в других ситуациях всегда фол...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11