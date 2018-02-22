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  • Фернандес – о своей игре рукой: «Если арбитр не свистнул, значит, я не нарушал»

Фернандес – о своей игре рукой: «Если арбитр не свистнул, значит, я не нарушал»

22 февраля 2018, 09:51
12

Защитник ЦСКА Марио Фернандес считает, что не играл рукой в моменте перед забитым голом в ворота «Црвены Звезды».

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА – «Црвена Звезда» завершился со счетом 1:0 (первая встреча – 0:0).

– Перед забитым мячом вы вроде бы сыграли рукой. Сербы были недовольны, что судья не остановил встречу. Признайтесь, нарушали правила?

– Все так быстро произошло, что сам не знаю. Нужно смотреть повторы. Мне кажется, мяч попал в плечо. Но если арбитр не свистнул, значит, я все сделал правильно.

– Тяжело пришлось без Головина?

– Да, он отличный футболист, проделывает большой объем работы. Нам его не хватало. Но Александр нас поддержал морально.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы ЦСКА Црвена Звезда Фернандес Марио
Комментарии (12)
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nemolod
1519285856
Вообще-то в правилах наказание следует не за то,что мяч попал в руку,а за УМЫШЛЕННУЮ игру рукой! В том моменте мяч попал в то место,где заканчивается плечо и начинается рука,так что умысла здесь не было,потому и судьи не отреагировали!
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OfaZavr
1519287574
все верно, раз судья нарушения не увидел значит все по правилам!) ведь сколько раз было подобное против наших команд и ничего.
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ARTHUR19
1519290672
Если переводить на русский, не пойман - не вор. Судье не дал срок, не преступник. Вся страна по такому принципу живет.
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Torvald64
1519291496
Рука, на мой взгляд была. Но между этой игрой и голом прошло достаточно много передач, поэтому прямой причинно-следственной связи не вижу - чтобы прямо жаловаться, что гол забит не по правилам
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pazak
1519292299
Судью на мыло!
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Хакасия
1519292306
Если и была рука , то неявно и неумышленно, на усмотрение судьи
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insider_retro
1519293089
Молодец, впитал в себя футбольную мудрость! О справедливости потом можно будет переговорить....
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Dominator777
1519296901
Марио во всех интервью высказывается очень тактично и корректно. Один из немногих игроков РФПЛ, который умеет думать и на футбольном поле, и вне его.
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zigbert
1519305090
Обсуждать этот эпизод нет смысла,если судья не определил игру рукой.
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Urry
1519334639
Боги с руками)))
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