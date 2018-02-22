Гончаренко: «Я не возглавил «Црвену Звезду», потому что это не популярный клуб? Наглая ложь»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» (1:0) рассказал, что ранее вел переговоры о работе в сербском клубе.

– Говорят, что два года назад вы могли возглавить «Црвену Звезду». Но вы ответили, что это не слишком популярный клуб. Что скажете?

– Это наглая ложь. Любой тренер должен оценить предложение. Действительно, были разговоры, но я к тому времени был в стадии заключения контракта с другим клубом.

Муса снова худший. Но ЦСКА все равно выиграл