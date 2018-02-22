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    Гончаренко: «Я не возглавил «Црвену Звезду», потому что это не популярный клуб? Наглая ложь»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» (1:0) рассказал, что ранее вел переговоры о работе в сербском клубе.

    – Говорят, что два года назад вы могли возглавить «Црвену Звезду». Но вы ответили, что это не слишком популярный клуб. Что скажете?

    – Это наглая ложь. Любой тренер должен оценить предложение. Действительно, были разговоры, но я к тому времени был в стадии заключения контракта с другим клубом.

    Муса снова худший. Но ЦСКА все равно выиграл

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2018 01:15
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