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    Муса снова худший. Но ЦСКА все равно выиграл


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    Голосов: 12
    21.02.2018 21:55
    И первым среди всех клубов Европы вышел в следующую стадию плей-офф.

    «0:0 – самый неприятный счет для выездного матча. Статистика говорит, что команды, которые ответный матч играют дома, чаще проходят дальше. Но соперник достаточно опасный, знает, как действовать на контратаках, у них хорошо поставлена игра».

    Виктор Гончаренко в своем предматчевом интервью предупреждал свою команду. В самом деле, нет ничего плохого в домашних 0:0 для «Црвены Звезды», к тому же терять ей абсолютно нечего, для сербов и выход в групповой этап – большой успех. Красно-синим же нужно было проходить команду, составленную из экс-игроков «Мордовии», «Амкара» и «Волги». Справились в своем стиле – неярко, но стильно и солидно, за исключением, пожалуй, последних 10-15 минут. Сербы же в ряде моментов действовали очень коряво, что и в разборках аутсайдеров РФПЛ увидишь редко.

    Гончаренко в отсутствие дисквалифицированного Головина подвинул в атаку Вернблума, но победный гол на исходе первого тайма сотворили Кучаев и Дзагоев – первый прорвался по флангу и прострелил, второй не промахнулся с близкого расстояния.

    Это был первый пропущенный сербами гостевой гол в основном раунде Лиги Европы – в группе они не пропустили даже от «Арсенала». Но лишь в самом конце стало ясно, что прервется еще одна приятная серия – 15 матчей без поражений во всех турнирах. Для этого армейцам пришлось вытерпеть ужас за 10 минут до конца, когда чудом счет не сравнял Пешич, а затем еще и прийти в себя на последней минуте после промаха Набуана.

    Ахмед Муса проводил первый матч на новом стадионе ЦСКА – он ушел из клуба в «Лестер» как раз перед открытием арены, но вернулся в нужный момент, когда с составом стало совсем худо. Впрочем, встроиться в полной мере пока ему не удается. Муса стал худшим игроком первого матча, выиграв всего три единоборства из 14, совершив больше всех потерь и ни разу не отобрав мяч. Ничего не получилось и сейчас: да, три удара в створ из четырех, но снова больше всех потерь мяча, офсайд, неточные передачи. Да что уж там, всего 31 касание мяча за 90 минут. Меньше из полевых игроков было только у замененного Васина.

    Впрочем, критиковать нигерийца пока совершенно ни к чему – сезон возобновился лишь совсем недавно. Учитывая неглубокий состав ЦСКА Муса команде обязательно поможет. Возможно, уже в 1/8 финала, куда армейцы вышли первыми среди всех европейских команд.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер ЦСКА
    Рейтинг: 3 Голосов: 12
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 22 февраля 2018, 23:29

      заиграет Муса,куда он денеться.армейцев с победой!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 февраля 2018, 11:34

      главное победили и прошли дальше а остальное мелочи! Поздравляю!

      3
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      Рейтинг: +677

      vodomut 22 февраля 2018, 09:11

      еле еле-позор!

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 февраля 2018, 08:54

      статья конечно очень слабенькая, даже банально счёт не указали и видеообзора нет, отделались какой-то гифкой из сети. Посты на бомбардире весьма печальные в общей массе, будто бы их не редакция, а обычные пользователи пишут.
      ЦСКА молодцы, валидольно, но прошли дальше. Наверное, всё же заслуженно. Я ещё после жеребьёвки ставил на них, не ошибся, хотя думал, что армейцы справятся получше, чем 0:0 и 1:0. Признаюсь честно, я особо не жалую российский футбол, в основном Ла Лига и АПЛ, но ЦСКА всегда симпатизировал больше прочих. Даже не знаю почему, какое-то приятное впечатление они производят, может потому, что скандалов нет и расшвыривания бабла направо и налево, как. например, в Зените?

      3
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      Рейтинг: +177

      miklos > Cules2013 22 февраля 2018, 11:02

      если мы включим видеообзор, вы потом заплатите за нас штраф?

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > miklos 22 февраля 2018, 11:45

      ну так не надо его брать с пиратского источника))) приколисты. Видимо 90% других сайтов только штрафы и платят, если вас послушать))

      1
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      Рейтинг: +177

      miklos > Cules2013 22 февраля 2018, 15:47

      какие 90% других сайтов, расскажите?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 22 февраля 2018, 05:12

      Это ЦСКА!!!Дальше будет лучше!!!Сегодня ждем побед от Зенита и Локомотива!!!Ну и Спартаку удачи!!!

      2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 22 февраля 2018, 03:06

      Cухая серия Акинфеева в ЛЕ будет рекордная..))))

      4
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      Рейтинг: +840

      vovan55 22 февраля 2018, 01:39

      игра должна прийти, хорошо вошли в сезон...да и муса заиграет, верю...удачи цска во всём и всем нашим клубам на международной арене...а злопыхатели своё получат...уже завтра

      3
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      Рейтинг: +979

      TUMS 22 февраля 2018, 00:08

      "Валидольный" матч. "Лиха беда начало". Надеемся и Муса разыграется. Удачи всем нашим клубам завтра.

      3
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 21 февраля 2018, 23:32

      ну я бы худшим в цска назвал васю березуцкого все опасные моменты его - борода седая уже а игру не читает

      2
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 21 февраля 2018, 23:13

      Повезло ЦСКА в конце матча,счет 1:1 и "давай до свидание"!

      1
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