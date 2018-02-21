Муса снова худший. Но ЦСКА все равно выиграл

И первым среди всех клубов Европы вышел в следующую стадию плей-офф.

«0:0 – самый неприятный счет для выездного матча. Статистика говорит, что команды, которые ответный матч играют дома, чаще проходят дальше. Но соперник достаточно опасный, знает, как действовать на контратаках, у них хорошо поставлена игра».

Виктор Гончаренко в своем предматчевом интервью предупреждал свою команду. В самом деле, нет ничего плохого в домашних 0:0 для «Црвены Звезды», к тому же терять ей абсолютно нечего, для сербов и выход в групповой этап – большой успех. Красно-синим же нужно было проходить команду, составленную из экс-игроков «Мордовии», «Амкара» и «Волги». Справились в своем стиле – неярко, но стильно и солидно, за исключением, пожалуй, последних 10-15 минут. Сербы же в ряде моментов действовали очень коряво, что и в разборках аутсайдеров РФПЛ увидишь редко.

Гончаренко в отсутствие дисквалифицированного Головина подвинул в атаку Вернблума, но победный гол на исходе первого тайма сотворили Кучаев и Дзагоев – первый прорвался по флангу и прострелил, второй не промахнулся с близкого расстояния.

twit text — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 21 февраля 2018 г.

Это был первый пропущенный сербами гостевой гол в основном раунде Лиги Европы – в группе они не пропустили даже от «Арсенала». Но лишь в самом конце стало ясно, что прервется еще одна приятная серия – 15 матчей без поражений во всех турнирах. Для этого армейцам пришлось вытерпеть ужас за 10 минут до конца, когда чудом счет не сравнял Пешич, а затем еще и прийти в себя на последней минуте после промаха Набуана.

Ахмед Муса проводил первый матч на новом стадионе ЦСКА – он ушел из клуба в «Лестер» как раз перед открытием арены, но вернулся в нужный момент, когда с составом стало совсем худо. Впрочем, встроиться в полной мере пока ему не удается. Муса стал худшим игроком первого матча, выиграв всего три единоборства из 14, совершив больше всех потерь и ни разу не отобрав мяч. Ничего не получилось и сейчас: да, три удара в створ из четырех, но снова больше всех потерь мяча, офсайд, неточные передачи. Да что уж там, всего 31 касание мяча за 90 минут. Меньше из полевых игроков было только у замененного Васина.

Впрочем, критиковать нигерийца пока совершенно ни к чему – сезон возобновился лишь совсем недавно. Учитывая неглубокий состав ЦСКА Муса команде обязательно поможет. Возможно, уже в 1/8 финала, куда армейцы вышли первыми среди всех европейских команд.