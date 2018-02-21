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    Кучаев: «Что помешало забить «Црвене Звезде»? Техника моя помешала»

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» объяснил, почему не забил гол в данной встрече.

    Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 23 февраля в Швейцарии.

    «Что помешало забить в некоторых моментах? Техника моя помешала (смеется). У любого игрока всегда есть недочеты, каждый с чем-то не справляется. Я не исключение. Недочеты были, их надо исправлять. К началу сезона мы подойдем в хороших кондициях.

    Сейчас еще отправимся на очередной сбор, подтянемся физически и технически. Мне сегодня немножко не хватило, другим – хватило», – сказал Кучаев.

    Муса снова худший. Но ЦСКА все равно выиграл

    Источник: Sport24

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    21.02.2018 23:49
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 февраля 2018, 10:43

      ну ничего страшного с опытом все придет, играл неплохо главное продолжать прогрессировать.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 февраля 2018, 08:36

      Криволапый.

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 22 февраля 2018, 07:47

      Физику то можно подтянуть , а вот техника шлифуется годами , она либо есть либо нет

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 22 февраля 2018, 00:53

      Кучаев хорош
      ДОстаточно отметить одну лишь голевую передачу от него на Дзагу

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 февраля 2018, 00:31

      Кучаев хорошо сегодня сыграл. Лучше многих куда более опытных футболистов. Ну, а то, что в дальний угол мяч не положил, то это наживное. Для матча - просто подарок! Там же Муса лёжа откровенно рукой перед этим себе подыграл. Воплей было бы - на весь белый свет! Игра рукой перед забитым голом!

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 февраля 2018, 00:29

      Техника не мешает. Мешает её отсутствие или недостаточный уровень.
      Играл не плохо, но угроз не создавал. Будет лучше, подрастает!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > insider_retro 22 февраля 2018, 10:10

      С его (Кучаева) подачи, Дзагоев гол забил в ворота ЦЗ.

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 21 февраля 2018, 23:59

      Не понятно , что ты делаешь в основе ....

      -1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Derzkiy1 22 февраля 2018, 00:22

      Если тебе непонятно, что делает игрок в основе, который 90 минут отработал на хорошем уровне играя по всей бровке, зачем ты вообще пишешь тут?То есть у тебя претензии к Кучаеву но не к Муссе или Фернандесу или Дзагоеву с Натхо, опорную зону проходили на изи, с фланга фернандеса кроме игры рукой ничего не запомнилось

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