Кучаев: «Что помешало забить «Црвене Звезде»? Техника моя помешала»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» объяснил, почему не забил гол в данной встрече.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 23 февраля в Швейцарии.

«Что помешало забить в некоторых моментах? Техника моя помешала (смеется). У любого игрока всегда есть недочеты, каждый с чем-то не справляется. Я не исключение. Недочеты были, их надо исправлять. К началу сезона мы подойдем в хороших кондициях.

Сейчас еще отправимся на очередной сбор, подтянемся физически и технически. Мне сегодня немножко не хватило, другим – хватило», – сказал Кучаев.

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