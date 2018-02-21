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Новичок «Урала» назвал РФПЛ одной из сильнейших лиг Европы

21 февраля 2018, 18:22
2

Новый полузащитник «Урала» Отман Эль Кабир рассказал о переходе в российский клуб из «Эстерсунда».

«В это трансферное окно мне поступали предложения из МЛС, от нескольких европейских команд, но самым настойчивым и конкретным в своих предложениях оказался «Урал».

Принимая решение перейти сюда, думал о том, что российский чемпионат является одним из сильнейших в Европе, именно поэтому я практически не раздумывая подписал контракт.

Ким Чельстрем (одноклубник по «Эстерсунду», бывший игрок «Спартака» – прим. «Бомбардира») рассказывал мне много хороших вещей о России, российском чемпионате. Здесь очень сильные команды, которые выступают на хорошем уровне в Европе. Ким делился только позитивными моментами, которые я также принял во внимание, когда решил перейти в «Урал».

Знаю, что Екатеринбург достаточно современный город. Знаю, что в нем будут проходить матчи чемпионата мира. Чтобы узнать больше, мне надо самому приехать туда», – сказал Эль-Кабир.

О сумме перехода 26-летнего Эль Кабира не сообщалось. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Урал
Комментарии (2)
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Viper for CSKA
1519226616
Уже отметил переход изрядно, похоже
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multiscan
1519227096
Очередной лизун.
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