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    Новичок «Урала» назвал РФПЛ одной из сильнейших лиг Европы

    Новый полузащитник «Урала» Отман Эль Кабир рассказал о переходе в российский клуб из «Эстерсунда».

    «В это трансферное окно мне поступали предложения из МЛС, от нескольких европейских команд, но самым настойчивым и конкретным в своих предложениях оказался «Урал».

    Принимая решение перейти сюда, думал о том, что российский чемпионат является одним из сильнейших в Европе, именно поэтому я практически не раздумывая подписал контракт.

    Ким Чельстрем (одноклубник по «Эстерсунду», бывший игрок «Спартака» – прим. «Бомбардира») рассказывал мне много хороших вещей о России, российском чемпионате. Здесь очень сильные команды, которые выступают на хорошем уровне в Европе. Ким делился только позитивными моментами, которые я также принял во внимание, когда решил перейти в «Урал».

    Знаю, что Екатеринбург достаточно современный город. Знаю, что в нем будут проходить матчи чемпионата мира. Чтобы узнать больше, мне надо самому приехать туда», – сказал Эль-Кабир.

    О сумме перехода 26-летнего Эль Кабира не сообщалось. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

    Источник: YouTube

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    21.02.2018 18:22
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 21 февраля 2018, 18:31

      Очередной лизун.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 21 февраля 2018, 18:23

      Уже отметил переход изрядно, похоже

      -1
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