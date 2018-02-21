Новичок «Урала» назвал РФПЛ одной из сильнейших лиг Европы

Новый полузащитник «Урала» Отман Эль Кабир рассказал о переходе в российский клуб из «Эстерсунда».

«В это трансферное окно мне поступали предложения из МЛС, от нескольких европейских команд, но самым настойчивым и конкретным в своих предложениях оказался «Урал».

Принимая решение перейти сюда, думал о том, что российский чемпионат является одним из сильнейших в Европе, именно поэтому я практически не раздумывая подписал контракт.

Ким Чельстрем (одноклубник по «Эстерсунду», бывший игрок «Спартака» – прим. «Бомбардира») рассказывал мне много хороших вещей о России, российском чемпионате. Здесь очень сильные команды, которые выступают на хорошем уровне в Европе. Ким делился только позитивными моментами, которые я также принял во внимание, когда решил перейти в «Урал».

Знаю, что Екатеринбург достаточно современный город. Знаю, что в нем будут проходить матчи чемпионата мира. Чтобы узнать больше, мне надо самому приехать туда», – сказал Эль-Кабир.

О сумме перехода 26-летнего Эль Кабира не сообщалось. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.