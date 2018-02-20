Пеллегрини может перебраться в «Ювентус». Туринцы уже приготовили личный контракт для полузащитника

«Ювентус» намерен заполучить полузащитника «Ромы» Лоренцо Пеллегрини.

У туринцев уже имеется предварительный вариант личного контракта для окружения 21-летнего футболиста. Также «старая синьора» заверила хавбека, что готова выплатить сумму отступных за него.

Игрок также входит в сферу интересов «Интера», «Милана», «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Тем не менее «Ювентус» установил хорошие отношения с представителями полузащитника.

На данный момент отступные за Пеллегрини составляют 25 миллионов евро, хотя и будут увеличиваться на основании его выступлений.