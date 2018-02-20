Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пеллегрини может перебраться в «Ювентус». Туринцы уже приготовили личный контракт для полузащитника

    «Ювентус» намерен заполучить полузащитника «Ромы» Лоренцо Пеллегрини.

    У туринцев уже имеется предварительный вариант личного контракта для окружения 21-летнего футболиста. Также «старая синьора» заверила хавбека, что готова выплатить сумму отступных за него.

    Игрок также входит в сферу интересов «Интера», «Милана», «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Тем не менее «Ювентус» установил хорошие отношения с представителями полузащитника.

    На данный момент отступные за Пеллегрини составляют 25 миллионов евро, хотя и будут увеличиваться на основании его выступлений.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2018 13:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11