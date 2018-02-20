Хамес: «Играя в «Реале», нужно быть готовым ко всему»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес рассказал, что всегда стремился играть в «Реале», но не выдержал психологического давления на него.

«Играть за «Реал» было осуществлением мечты. Я следил за такими командами с детства, всегда мечтал играть на таком уровне.

Казалось, что воплощение этой мечты в жизнь очень далеко, однако с годами это становится намного реальнее. «Реал»? У меня остались лишь приятные воспоминания об этом клубе.

Это были три невероятных сезона в моей карьере. Но для того, чтобы играть в «Реале», нужно быть готовым ко всему. Как в спортивном, так и психологическом аспектах», – считает Хамес.

Напомним, что колумбийский футболист по-прежнему принадлежит «Реалу», а в «Баварии» выступает на правах аренды.