Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хамес: «Играя в «Реале», нужно быть готовым ко всему»

    Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес рассказал, что всегда стремился играть в «Реале», но не выдержал психологического давления на него.

    «Играть за «Реал» было осуществлением мечты. Я следил за такими командами с детства, всегда мечтал играть на таком уровне.

    Казалось, что воплощение этой мечты в жизнь очень далеко, однако с годами это становится намного реальнее. «Реал»? У меня остались лишь приятные воспоминания об этом клубе.

    Это были три невероятных сезона в моей карьере. Но для того, чтобы играть в «Реале», нужно быть готовым ко всему. Как в спортивном, так и психологическом аспектах», – считает Хамес.

    Напомним, что колумбийский футболист по-прежнему принадлежит «Реалу», а в «Баварии» выступает на правах аренды.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2018 09:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11