Тренер «Шахтера» Фонсека: «Противостояния с итальянцами – это всегда борьба тактик»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека считает, что противостояние с «Ромой» в Лиге чемпионов станет настоящей борьбой тактик.

«Куда важнее сохранить старых исполнителей, чем подписать новых. Они понимают нашу философию игры, поэтому я очень доволен сборами. Все матчи, кроме одного, мы провели на половине поля соперника.

Но на такое тяжело рассчитывать в матчах с «Ромой», да и сравнивать уровень не стоит, это небо и земля. А потому и не было смысла проецировать на матчи ту тактику, которую мы собираемся использовать в Лиге чемпионов.

В дуэлях с римлянами фортуна понадобиться нам в последнюю очередь. Прежде всего рассчитываю на отдачу подопечных и внимательность в каждом эпизоде. Тогда мы можем рассчитывать на успех.

Наша задача в Европе — зайти как можно дальше. Но я постоянно акцентирую игрокам, что мой приоритет — это чемпионат Украины.

Противостояния с итальянскими оппонентами – это всегда борьба тактик. Понимая это, горняки себе подошвы постирали — так добросовестно отрабатывали в двусторонках домашние заготовки», – приводит слова Фонсеки телеканал «Футбол 1».

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтер» – «Рома» состоится в среду, 21 февраля, в 22:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 13 марта.