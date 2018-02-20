Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тренер «Шахтера» Фонсека: «Противостояния с итальянцами – это всегда борьба тактик»

    Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека считает, что противостояние с «Ромой» в Лиге чемпионов станет настоящей борьбой тактик.

    «Куда важнее сохранить старых исполнителей, чем подписать новых. Они понимают нашу философию игры, поэтому я очень доволен сборами. Все матчи, кроме одного, мы провели на половине поля соперника.

    Но на такое тяжело рассчитывать в матчах с «Ромой», да и сравнивать уровень не стоит, это небо и земля. А потому и не было смысла проецировать на матчи ту тактику, которую мы собираемся использовать в Лиге чемпионов.

    В дуэлях с римлянами фортуна понадобиться нам в последнюю очередь. Прежде всего рассчитываю на отдачу подопечных и внимательность в каждом эпизоде. Тогда мы можем рассчитывать на успех.

    Наша задача в Европе — зайти как можно дальше. Но я постоянно акцентирую игрокам, что мой приоритет — это чемпионат Украины.

    Противостояния с итальянскими оппонентами – это всегда борьба тактик. Понимая это, горняки себе подошвы постирали — так добросовестно отрабатывали в двусторонках домашние заготовки», – приводит слова Фонсеки телеканал «Футбол 1».

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтер» – «Рома» состоится в среду, 21 февраля, в 22:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 13 марта.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2018 09:32
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 февраля 2018, 12:52

      ++++Сразу виден высокий уровень пофессионализма тренера.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 20 февраля 2018, 12:22

      Успехов Шахтеру! - Молодцы старательный клуб! Желаю им пройти Рому!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11