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  • Бабаев: «Диалог с Вернблумом о новом контракте продолжается»

Бабаев: «Диалог с Вернблумом о новом контракте продолжается»

20 февраля 2018, 09:14
5

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о переговорах с полузащитником команды Понтусом Вернблумом относительно продления его действующего контракта. По его словам, стороны сейчас ведут диалог, обсуждение находится в процессе.

– Понтус Вернблум в матче с «Црвеной Звездой» дебютировал в роли защитника. Это стало уже третьей его позицией в ходе сезона. При этом в недавнем интервью шведским СМИ игрок достаточно резко отозвался об экспериментах главного тренера...

– Буквально за день до матча мы обсуждали с Понтусом это интервью и посмеялись над этим. Естественно, его высказывания были сделаны в форме шутки. Кроме того, имел место и не совсем корректный перевод слов Вернблума со шведского на русский. Понтус – профессионал, он отлично делает свою работу. Уверен, если вдруг потребуется поставить его в ворота, то он и там сыграет на максимуме своих возможностей.

– Появилась ли какая-то конкретика в вопросе продления его контракта?

– Диалог продолжается. Нет никакого напряжения или недовольств с чьей-либо стороны.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Трансферы ЦСКА Вернблум Понтус Бабаев Роман
Комментарии (5)
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Чикомас
1519112385
НЕ ЖМИТЕСЬ!!!! ПОНТУС-ЭТО ХРЕБЕТ КОМАНДЫ.
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OOOVVV.
1519116851
Стойкий оловянный солдатик ЦСКА! Продление контракта необходимо.
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shahor
1519119242
Вернблум,вообще то,исключительно на английском интервью даёт.А раздражение будет у любого футболиста,позиция которого на поле меняется по мановению волшебной палочки.Если пролонгация договора не удастся,то потеря для армейцев будет сопоставима с потерей Вагнера.Да и на место последнего был быстро найден "Носорог".
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Dominator777
1519122325
Полагаю, что руководство армейцев и Универсальный Солдат договорятся - уж слишком многое в оборонительной линии армейцев (и не только в обороне) зависит от Понтуса.
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