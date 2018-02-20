Бабаев: «Диалог с Вернблумом о новом контракте продолжается»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о переговорах с полузащитником команды Понтусом Вернблумом относительно продления его действующего контракта. По его словам, стороны сейчас ведут диалог, обсуждение находится в процессе.

– Понтус Вернблум в матче с «Црвеной Звездой» дебютировал в роли защитника. Это стало уже третьей его позицией в ходе сезона. При этом в недавнем интервью шведским СМИ игрок достаточно резко отозвался об экспериментах главного тренера...

– Буквально за день до матча мы обсуждали с Понтусом это интервью и посмеялись над этим. Естественно, его высказывания были сделаны в форме шутки. Кроме того, имел место и не совсем корректный перевод слов Вернблума со шведского на русский. Понтус – профессионал, он отлично делает свою работу. Уверен, если вдруг потребуется поставить его в ворота, то он и там сыграет на максимуме своих возможностей.

– Появилась ли какая-то конкретика в вопросе продления его контракта?

– Диалог продолжается. Нет никакого напряжения или недовольств с чьей-либо стороны.