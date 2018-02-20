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    Бабаев: «Диалог с Вернблумом о новом контракте продолжается»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о переговорах с полузащитником команды Понтусом Вернблумом относительно продления его действующего контракта. По его словам, стороны сейчас ведут диалог, обсуждение находится в процессе.

    – Понтус Вернблум в матче с «Црвеной Звездой» дебютировал в роли защитника. Это стало уже третьей его позицией в ходе сезона. При этом в недавнем интервью шведским СМИ игрок достаточно резко отозвался об экспериментах главного тренера...

    – Буквально за день до матча мы обсуждали с Понтусом это интервью и посмеялись над этим. Естественно, его высказывания были сделаны в форме шутки. Кроме того, имел место и не совсем корректный перевод слов Вернблума со шведского на русский. Понтус – профессионал, он отлично делает свою работу. Уверен, если вдруг потребуется поставить его в ворота, то он и там сыграет на максимуме своих возможностей.

    – Появилась ли какая-то конкретика в вопросе продления его контракта?

    – Диалог продолжается. Нет никакого напряжения или недовольств с чьей-либо стороны.

    Источник: Известия

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    20.02.2018 09:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 20 февраля 2018, 13:25

      Полагаю, что руководство армейцев и Универсальный Солдат договорятся - уж слишком многое в оборонительной линии армейцев (и не только в обороне) зависит от Понтуса.

      0
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      Рейтинг: +648

      shahor 20 февраля 2018, 12:34

      Вернблум,вообще то,исключительно на английском интервью даёт.А раздражение будет у любого футболиста,позиция которого на поле меняется по мановению волшебной палочки.Если пролонгация договора не удастся,то потеря для армейцев будет сопоставима с потерей Вагнера.Да и на место последнего был быстро найден "Носорог".

      0
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 20 февраля 2018, 11:54

      Стойкий оловянный солдатик ЦСКА!
      Продление контракта необходимо.

      4
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 20 февраля 2018, 10:39

      НЕ ЖМИТЕСЬ!!!! ПОНТУС-ЭТО ХРЕБЕТ КОМАНДЫ.

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset > Чикомас 20 февраля 2018, 11:06

      У него итак самая высокая зарплата в клубе наравне с Акинфеевым. Повышать Вернблуму - значит повышать всем значимым игрокам.

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