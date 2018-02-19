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  • Симау: «В составе сборной России есть много хороших футболистов»

Симау: «В составе сборной России есть много хороших футболистов»

19 февраля 2018, 09:42
4

Экс-футболист сборной Португалии Симау внимательно следил в последнее время за сборной России, в которой, по его мнению, есть много интересных игроков. Он верит, что национальная команда России сможет удивить футбольных поклонников на предстоящем чемпионате мира.

«Я приезжал на Кубок конфедераций, где выступала сборная России, и заметил, что в ее составе есть много хороших футболистов. Они хорошо играют, но, к сожалению, у них получается не все. У сборной Португалии тоже были такие проблемы, но мы смогли стать чемпионами Европы только в 2016 году.

На ЧМ-2018 сборная России может удивить футбольную общественность, учитывая тот факт, что болельщики будут гнать команду вперед. Хочу пожелать россиянам удачи и пройти как можно дальше по турнирной сетке.

Когда я выступал на профессиональном уровне, то российских игроков в Европе было намного больше. Я считаю, что Кокорин и Смолов в ближайшем будущем могут оказаться в европейских чемпионатах, принимая во внимание их уровень игры», – сказал Симау.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии (14 июня, стадион «Лужники»), Египта (19 июня, стадион «Санкт-Петербург») и Уругвая (25 июня, «Самара Арена»).

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия Смолов Федор Симау Кокорин Александр
Комментарии (4)
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directorpg
1519028180
Молодец, приятно слушать
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Сильвербой
1519030583
Твои слова да нашим бы футболистам в уши!!!
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1519031001
Если у "хороших" игроков ничего не получается, значит, либо они не хорошие, либо тренер никакой.
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Axe111
1519031931
Поржал
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