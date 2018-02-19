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    Симау: «В составе сборной России есть много хороших футболистов»

    Экс-футболист сборной Португалии Симау внимательно следил в последнее время за сборной России, в которой, по его мнению, есть много интересных игроков. Он верит, что национальная команда России сможет удивить футбольных поклонников на предстоящем чемпионате мира.

    «Я приезжал на Кубок конфедераций, где выступала сборная России, и заметил, что в ее составе есть много хороших футболистов. Они хорошо играют, но, к сожалению, у них получается не все. У сборной Португалии тоже были такие проблемы, но мы смогли стать чемпионами Европы только в 2016 году.

    На ЧМ-2018 сборная России может удивить футбольную общественность, учитывая тот факт, что болельщики будут гнать команду вперед. Хочу пожелать россиянам удачи и пройти как можно дальше по турнирной сетке.

    Когда я выступал на профессиональном уровне, то российских игроков в Европе было намного больше. Я считаю, что Кокорин и Смолов в ближайшем будущем могут оказаться в европейских чемпионатах, принимая во внимание их уровень игры», – сказал Симау.

    Напомним, что ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии (14 июня, стадион «Лужники»), Египта (19 июня, стадион «Санкт-Петербург») и Уругвая (25 июня, «Самара Арена»).

    Источник: ТАСС

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    19.02.2018 09:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 19 февраля 2018, 12:18

      Поржал

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 19 февраля 2018, 12:03

      Если у "хороших" игроков ничего не получается, значит, либо они не хорошие, либо тренер никакой.

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 февраля 2018, 11:56

      Твои слова да нашим бы футболистам в уши!!!

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      Рейтинг: +979

      directorpg 19 февраля 2018, 11:16

      Молодец, приятно слушать

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