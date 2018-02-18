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    Мутко: «В РФПЛ должны быть критерии для легионеров»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил мнение, что для легионеров в чемпионате России должны быть введены специальные критерии.

    Ранее сообщалось, что с сезона-2020/21 будет установлен лимит по максимальному числу иностранных игроков в заявке каждого клуба – семь или восемь.

    «Сейчас ведь как: мы приняли проект, лиги и комитет должны рассмотреть этот вопрос. До исполкома у них есть время. Я считаю, что определенные критерии должны быть. Это количественные, качественные показатели. Возможно, экономическая, социальная ответственность – для развития детского футбола. Исполком соберется, подумаем еще раз.

    Тема легионеров должна согласовываться с государственными органами, с министерством спорта», – сказал Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.02.2018 23:37
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 19 февраля 2018, 10:46

      Откуда он таких слов нахватался?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 февраля 2018, 10:29

      начали бы в первую очередь с критерий к себе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 19 февраля 2018, 09:51

      Нужно развивать свой детский футбол, а ВАС интересует только БАБЛО...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 февраля 2018, 09:51

      А, что же ты, Мудко не выработал эти специальные требования к легионерам.
      Теперь все вопросы относительно спорта и футбола в частности, будут решаться
      без тебя, ИУДА.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 19 февраля 2018, 09:16

      Щас Крушельницкого грохнут на жёлтой воде и будут тебе критерии во всю ж..пу...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 19 февраля 2018, 02:51

      Опять вылез пёс позорный. А ну кыш в будку *****

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 19 февраля 2018, 02:18

      Начните с критериев для чиновников РФС: моторист должен чинить моторы. Вот тогда догоним и перегоним Португалию, наконец.

      6
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      ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > Eddyson 20 февраля 2018, 02:02

      Мотористы решение по ремонту принимают быстро -- они в своём деле разбираются ! А вот таким как Мудко и другим дармоедам и профанам -- нужны годы для принятия необходимых футболу решений -- пока столько говна крутится в нашем футболе , хорошего не дождёшься !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 19 февраля 2018, 00:50

      Заткнись.

      2
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