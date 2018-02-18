Мутко: «В РФПЛ должны быть критерии для легионеров»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил мнение, что для легионеров в чемпионате России должны быть введены специальные критерии.

Ранее сообщалось, что с сезона-2020/21 будет установлен лимит по максимальному числу иностранных игроков в заявке каждого клуба – семь или восемь.

«Сейчас ведь как: мы приняли проект, лиги и комитет должны рассмотреть этот вопрос. До исполкома у них есть время. Я считаю, что определенные критерии должны быть. Это количественные, качественные показатели. Возможно, экономическая, социальная ответственность – для развития детского футбола. Исполком соберется, подумаем еще раз.

Тема легионеров должна согласовываться с государственными органами, с министерством спорта», – сказал Мутко.