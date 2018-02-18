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Мутко: «В РФПЛ должны быть критерии для легионеров»

18 февраля 2018, 23:37
9

Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил мнение, что для легионеров в чемпионате России должны быть введены специальные критерии.

Ранее сообщалось, что с сезона-2020/21 будет установлен лимит по максимальному числу иностранных игроков в заявке каждого клуба – семь или восемь.

«Сейчас ведь как: мы приняли проект, лиги и комитет должны рассмотреть этот вопрос. До исполкома у них есть время. Я считаю, что определенные критерии должны быть. Это количественные, качественные показатели. Возможно, экономическая, социальная ответственность – для развития детского футбола. Исполком соберется, подумаем еще раз.

Тема легионеров должна согласовываться с государственными органами, с министерством спорта», – сказал Мутко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (9)
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Тraumtanzеr
1518990647
Заткнись.
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Eddyson
1518995935
Начните с критериев для чиновников РФС: моторист должен чинить моторы. Вот тогда догоним и перегоним Португалию, наконец.
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Axe111
1518997893
Опять вылез пёс позорный. А ну кыш в будку *****
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shinnik
1519021009
Щас Крушельницкого грохнут на жёлтой воде и будут тебе критерии во всю ж..пу...
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vladimir-7
1519023105
А, что же ты, Мудко не выработал эти специальные требования к легионерам. Теперь все вопросы относительно спорта и футбола в частности, будут решаться без тебя, ИУДА.
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bolela_16
1519023111
Нужно развивать свой детский футбол, а ВАС интересует только БАБЛО...
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OfaZavr
1519025347
начали бы в первую очередь с критерий к себе.
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vgarakh
1519026367
Откуда он таких слов нахватался?
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