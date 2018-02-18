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    Набабкин: «Должны побеждать «Црвену Звезду» и проходить дальше»

    Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал результат товарищеского матча против «Эсбьерга» (0:0) и поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды».

    «Плохо, что не забили. Но самое главное — подвигались, функционально поработали. Это хорошо перед ответной встречей с «Црвеной Звездой» в Москве. Проделали много работы, тренировались в двухразовом режиме. Все подходят к оптимальной форме. Мы набрали хорошие кондиции, надеюсь, с «Црвеной Звездой» все это проявится.

    Готовы ли к ответному матчу? Посмотрим в игре. Думаю, все подойдут в оптимальном состоянии. Должны выигрывать, что не получилось в Сербии, и проходить дальше», — сказал Набабкин.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Црвеной Звездой» пройдет 21 февраля в Москве.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    18.02.2018 12:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 19 февраля 2018, 16:11

      Побеждать надо. А языком молоть-не обязательно. тренеруйся лучше, чтоб в основу попадать..

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 18 февраля 2018, 16:58

      В противном случае вас не поймут, Кирилл! Удачи на поляне!!!

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 18 февраля 2018, 16:52

      не то что должны, а ОБЯЗАНЫ проходить дальше!

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 18 февраля 2018, 16:31

      забивать нужно.

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 18 февраля 2018, 13:42

      Приду на гостевой шизить)

      -1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 18 февраля 2018, 13:27

      По моему в этой паре может произойти все что угодно, с одной стороны ЦСКА играет дома , но хорошо это или плохо не понятно нельзя сказать , что наши клубы так уж лучше играют дома, чем в гостях в Еврокубках да и "армейцам" в ничью играть нельзя, но я бы не сказал что игра только на победу это их козырь. Самое главное чтобы например поведя 1:0 не стали "охранять" этот счет. Црвена не так уж и слаба чтобы это делать . Желаю удачи ЦСКА как и всем нашим клубам в ответных матчах ЛЕ.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 18 февраля 2018, 12:50

      Победы и удачи !!!

      5
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