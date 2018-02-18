Набабкин: «Должны побеждать «Црвену Звезду» и проходить дальше»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал результат товарищеского матча против «Эсбьерга» (0:0) и поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды».

«Плохо, что не забили. Но самое главное — подвигались, функционально поработали. Это хорошо перед ответной встречей с «Црвеной Звездой» в Москве. Проделали много работы, тренировались в двухразовом режиме. Все подходят к оптимальной форме. Мы набрали хорошие кондиции, надеюсь, с «Црвеной Звездой» все это проявится.

Готовы ли к ответному матчу? Посмотрим в игре. Думаю, все подойдут в оптимальном состоянии. Должны выигрывать, что не получилось в Сербии, и проходить дальше», — сказал Набабкин.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Црвеной Звездой» пройдет 21 февраля в Москве.