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  • Набабкин: «Должны побеждать «Црвену Звезду» и проходить дальше»

Набабкин: «Должны побеждать «Црвену Звезду» и проходить дальше»

18 февраля 2018, 12:44
9

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал результат товарищеского матча против «Эсбьерга» (0:0) и поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды».

«Плохо, что не забили. Но самое главное — подвигались, функционально поработали. Это хорошо перед ответной встречей с «Црвеной Звездой» в Москве. Проделали много работы, тренировались в двухразовом режиме. Все подходят к оптимальной форме. Мы набрали хорошие кондиции, надеюсь, с «Црвеной Звездой» все это проявится.

Готовы ли к ответному матчу? Посмотрим в игре. Думаю, все подойдут в оптимальном состоянии. Должны выигрывать, что не получилось в Сербии, и проходить дальше», — сказал Набабкин.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Црвеной Звездой» пройдет 21 февраля в Москве.

Источник: ПФК ЦСКА
Лига Европы Црвена Звезда ЦСКА Набабкин Кирилл
Комментарии (9)
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acer2003
1518947451
Победы и удачи !!!
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hevbn 28
1518949650
По моему в этой паре может произойти все что угодно, с одной стороны ЦСКА играет дома , но хорошо это или плохо не понятно нельзя сказать , что наши клубы так уж лучше играют дома, чем в гостях в Еврокубках да и "армейцам" в ничью играть нельзя, но я бы не сказал что игра только на победу это их козырь. Самое главное чтобы например поведя 1:0 не стали "охранять" этот счет. Црвена не так уж и слаба чтобы это делать . Желаю удачи ЦСКА как и всем нашим клубам в ответных матчах ЛЕ.
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Тraumtanzеr
1518950547
Приду на гостевой шизить)
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Отчаянный Пердун
1518960695
забивать нужно.
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Joko21
1518961952
не то что должны, а ОБЯЗАНЫ проходить дальше!
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+50/-50
1518962284
В противном случае вас не поймут, Кирилл! Удачи на поляне!!!
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Чикомас
1519045903
Побеждать надо. А языком молоть-не обязательно. тренеруйся лучше, чтоб в основу попадать..
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