Набиуллин: «Бердыев сказал, что будет следить за нами с Оздоевым в «Зените»

Защитник Эльмир Набиуллин и полузащитник Магомед Оздоев, перешедшие на этой неделе из «Рубина» в «Зенит», поделились впечатлениями от первых дней, проведенных в петербургской команде.

Оздоев признался, что ему пришлось нелегко на первой тренировке с сине-бело-голубыми. Набиуллин, в свою очередь, рассказал, что главный тренер казанцев Курбан Бердыев пообещал следить за успехами обоих футболистов в «Зените».

«Первая тренировка была очень интенсивная, после многих перелетов было чуть-чуть тяжеловато, но справились. Договаривались ли с Эльмиром перейти в «Зенит» вместе? Определенной договоренности не было, я вообще узнал, что вдвоем переходим, только в последний день», – сказал Оздоев.

«С Манчини мы уже поздоровались, но разговор провести не удалось. Познакомились с ребятами, все хорошо. Хорошо, когда мы уже знаем многих игроков в команде, так проще адаптироваться. Со всеми найдем общий язык, тех же Кузяева и Кокорина уже знаем. Что сказал напоследок Бердыев? Пожелал удачи, сказал, что будет следить за нами», – заявил Набиуллин.

Напомним, Набиуллин и Оздоев заключили контракты с «Зенитом» сроком на 4,5 года.