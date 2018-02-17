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    Набиуллин: «Бердыев сказал, что будет следить за нами с Оздоевым в «Зените»

    Защитник Эльмир Набиуллин и полузащитник Магомед Оздоев, перешедшие на этой неделе из «Рубина» в «Зенит», поделились впечатлениями от первых дней, проведенных в петербургской команде.

    Оздоев признался, что ему пришлось нелегко на первой тренировке с сине-бело-голубыми. Набиуллин, в свою очередь, рассказал, что главный тренер казанцев Курбан Бердыев пообещал следить за успехами обоих футболистов в «Зените».

    «Первая тренировка была очень интенсивная, после многих перелетов было чуть-чуть тяжеловато, но справились. Договаривались ли с Эльмиром перейти в «Зенит» вместе? Определенной договоренности не было, я вообще узнал, что вдвоем переходим, только в последний день», – сказал Оздоев.

    «С Манчини мы уже поздоровались, но разговор провести не удалось. Познакомились с ребятами, все хорошо. Хорошо, когда мы уже знаем многих игроков в команде, так проще адаптироваться. Со всеми найдем общий язык, тех же Кузяева и Кокорина уже знаем. Что сказал напоследок Бердыев? Пожелал удачи, сказал, что будет следить за нами», – заявил Набиуллин.

    Напомним, Набиуллин и Оздоев заключили контракты с «Зенитом» сроком на 4,5 года.

    Источник: ФК «Зенит»

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    17.02.2018 18:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22

      patra 18 февраля 2018, 19:03

      Следить за бывшими женами неблагодарное занятие.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 февраля 2018, 20:18

      Зенит на следующий год отдаст их обратно в аренду или Ростов или Рубин

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 17 февраля 2018, 19:55

      Это врядли, лавку редко по телеку показывают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      sidors32 17 февраля 2018, 18:48

      «С Манчини мы уже поздоровались, но разговор провести не удалось.» Манчини поздоровался и пошел узнать у помощников что за новые люди в его команде

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