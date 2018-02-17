Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Родченков: «Игроки сборной России были защищены от допинг-контроля или санкций»

    Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил, что российские футболисты были полностью защищены от допинг-контроля, а, следовательно, и от любых санкций за использование запрещенных препаратов.

    Сегодня ФИФА сообщила, что все допинг-пробы игроков сборной России с чемпионата Европы-2012, чемпионата мира-2014, чемпионата Европы-2016 и Кубка конфедераций-2017 не дали положительного результата на содержание запрещенных веществ.

    «Российские футболисты были полностью защищены от допинг-контроля и не подвергались никаким санкциям. Представители ФИФА просто прячут головы в песок, когда им задают вопросы про допинг у российских футболистов.

    Мутко приказал защищать игроков национальной команды от допинг-контроля, когда он возглавлял РФС. Он говорил лично мне, что надо избежать любых скандалов, в случае обнаружения положительных допинг-проб их надо прятать Он говорил, что со всеми проблемами будут разбираться внутри сборной.

    Когда у российских футболистов обнаруживали какие-то проблемы с допингом, эти результаты не вносились в систему ADAMS», – сказал Родченков.

    Источник: Associated Press

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.02.2018 16:31
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 17 февраля 2018, 20:57

      90 % здесь придурки! допинг -это зло ! и не важно кто об этом скажет родченков путин или трамп!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > САДЫЧОК 17 февраля 2018, 21:17

      стучать даже на своих врагов нельзя, иначе грош тебе цена как мужику в этой жизни.Правда и честность для дурачков вроде тебя выдумана давным давно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 17 февраля 2018, 20:22

      Мудко и этот пёс пара говна

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 17 февраля 2018, 19:28

      все знают что полный дурак и несет бред..и все равно делается по его показаниям..как же ненавижу не только его но и всех его крышующих..((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 17 февраля 2018, 19:27

      по человечески его можно назвать мразью

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 17 февраля 2018, 19:18

      Дай Бог здоровья этому предателю и стукачу.Была бы моя воля, после ЧМ, я бы его полонием огрел!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 17 февраля 2018, 19:13

      всех , кто принимал допинг-надо дисквалифицировать! и дать дорогу нормальным молодым игрокам!..а предательство-это не хорошо как то .

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 17 февраля 2018, 18:52

      *****.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 февраля 2018, 18:47

      никак не угомонится предательская физиономия и находит способы еще облить грязью.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      patra 17 февраля 2018, 18:12

      Голос из сортира до сих пор доноситься, когда же этот сортир в Сибирь доставят.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 17 февраля 2018, 17:56

      Похоже последние песни поет петушара, после чего - на скотомогильник.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11