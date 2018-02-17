Родченков: «Игроки сборной России были защищены от допинг-контроля или санкций»

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил, что российские футболисты были полностью защищены от допинг-контроля, а, следовательно, и от любых санкций за использование запрещенных препаратов.

Сегодня ФИФА сообщила, что все допинг-пробы игроков сборной России с чемпионата Европы-2012, чемпионата мира-2014, чемпионата Европы-2016 и Кубка конфедераций-2017 не дали положительного результата на содержание запрещенных веществ.

«Российские футболисты были полностью защищены от допинг-контроля и не подвергались никаким санкциям. Представители ФИФА просто прячут головы в песок, когда им задают вопросы про допинг у российских футболистов.

Мутко приказал защищать игроков национальной команды от допинг-контроля, когда он возглавлял РФС. Он говорил лично мне, что надо избежать любых скандалов, в случае обнаружения положительных допинг-проб их надо прятать Он говорил, что со всеми проблемами будут разбираться внутри сборной.

Когда у российских футболистов обнаруживали какие-то проблемы с допингом, эти результаты не вносились в систему ADAMS», – сказал Родченков.