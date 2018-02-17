Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Родченков: «Игроки сборной России были защищены от допинг-контроля или санкций»

Родченков: «Игроки сборной России были защищены от допинг-контроля или санкций»

17 февраля 2018, 16:31
24

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил, что российские футболисты были полностью защищены от допинг-контроля, а, следовательно, и от любых санкций за использование запрещенных препаратов.

Сегодня ФИФА сообщила, что все допинг-пробы игроков сборной России с чемпионата Европы-2012, чемпионата мира-2014, чемпионата Европы-2016 и Кубка конфедераций-2017 не дали положительного результата на содержание запрещенных веществ.

«Российские футболисты были полностью защищены от допинг-контроля и не подвергались никаким санкциям. Представители ФИФА просто прячут головы в песок, когда им задают вопросы про допинг у российских футболистов.

Мутко приказал защищать игроков национальной команды от допинг-контроля, когда он возглавлял РФС. Он говорил лично мне, что надо избежать любых скандалов, в случае обнаружения положительных допинг-проб их надо прятать Он говорил, что со всеми проблемами будут разбираться внутри сборной.

Когда у российских футболистов обнаруживали какие-то проблемы с допингом, эти результаты не вносились в систему ADAMS», – сказал Родченков.

Источник: Associated Press
Россия Россия
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
сапёр75
1518875068
Труп ,ходячий
Ответить
Spartak 777
1518875120
Гриша , вот ты дурак а ? Вот не своей смертью подохнешь ...как собака , под забором и добрым словом никто не вспомнит ...подумай
Ответить
insider_retro
1518875167
Кто-то сейчас голову в песок прячет, а кто-то после проведения ЧМ свою голову в своё же остывающее место засунет! Отыгранная карта будет, выкинут его и забудут за ненадобностью! А блокнотом своим сможет нужник обклеить на память!)))
Ответить
razory
1518876419
Да, этот чмырь своей смертью не умрёт
Ответить
anatolich72
1518876429
Когда уже его как Троцкого ледорубом хоть кто-нибудь?
Ответить
3a zenit
1518876700
хотелось бы посмотреть на этого гон дона когда он станет не нужен своим хозяевам,как он скулить будет-я не хотел.меня заставили и тд. и тп.Стукачей-предателей никто не любит и жить им незачем в этом мире!
Ответить
zra78
1518877271
Вот что он треплется это не так страшно,страшно то, что ему безоговорочно верят
Ответить
Dominator777
1518879393
Похоже последние песни поет петушара, после чего - на скотомогильник.
Ответить
САДЫЧОК
1518883999
всех , кто принимал допинг-надо дисквалифицировать! и дать дорогу нормальным молодым игрокам!..а предательство-это не хорошо как то .
Ответить
САДЫЧОК
1518890276
90 % здесь придурки! допинг -это зло ! и не важно кто об этом скажет родченков путин или трамп!
Ответить
Главные новости
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
1
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
5
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
2
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
4
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
4
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
5
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Все новости
Все новости
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
19:35
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
19:15
«Челябинск» подал протест на результат матча с «Торпедо»
19:07
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
18:29
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Виейра нашел работу в Африке
17:26
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
4
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
3
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
5
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
16:05
Клуб Миранчука прервал безвыигрышную серию из 8 матчей, россиянин сделал ассист
16:00
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
15:46
6
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
1
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
15:10
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
15
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
14:33
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+