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  • ФИФА: Допинг-пробы игроков сборной России с ЧЕ-2012, ЧМ-2014, ЧЕ-2016 и КК-2017 отрицательные

ФИФА: Допинг-пробы игроков сборной России с ЧЕ-2012, ЧМ-2014, ЧЕ-2016 и КК-2017 отрицательные

17 февраля 2018, 10:52
25

В ФИФА сообщили, что все допинг-пробы футболистов сборной России с чемпионата Европы-2012, чемпионата мира-2014, чемпионата Европы-2016 и Кубка конфедераций-2017 не дали положительного результата на содержание запрещенных препаратов.

Ранее ВАДА сообщало о возможных нарушениях антидопинговых правил российскими футболистами. В ФИФА решили провести личное расследование. Для получения информации привлекался бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, которому был отправлен список из 59 вопросов. На данный момент ФИФА не получила ответа на них.

Источник: ФИФА
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (25)
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Татарин за ЦСКА
1518854108
Ну а кто-то ждал другого???Радченков обосралси!!!!
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Берёза В.
1518854185
Заметьте, даже алкоголя не было в анализах,только пирожки )
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BRO_football
1518855241
Конечно отрицательные! Это и дураку понятно! С допингом так плохо играть не будет.
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baden69
1518855291
В крови мог быть только алкоголь, другого допинга у наших просто быть не может....
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OfaZavr
1518855801
ну так это адекватным людям давно было понятно кроме наших придирчивых и подленьких западных "друзей"))
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insider_retro
1518856558
ФБР, под крылом которого трудится Родченко, ещё не успели проанализировать 59 вопросов и выдать какую-нибудь пакость! Всё ещё впереди, т.к. отрицательный результат проб - это тоже повод для претензий со стороны англосаксов!)))
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Smekaev
1518861566
Просто ФИФА не МОК, там сидят пока еще не подконтрольные Штатам люди, вот они и принимают решения собственными мозгами. В МОК же тоже доказательств не нашли, они просто заявили, что наши их хорошо спрятали, и на этом основании всех отстранили.
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zigbert
1518863291
Хоть какая то новость приятная.
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Ахимас Вельде
1518871245
Нужно проверить ЧМ-70 в Мексике, там точно нечисто.
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СШГЭС
1518872336
А у Мутко брали?
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