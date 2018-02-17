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    ФИФА: Допинг-пробы игроков сборной России с ЧЕ-2012, ЧМ-2014, ЧЕ-2016 и КК-2017 отрицательные

    В ФИФА сообщили, что все допинг-пробы футболистов сборной России с чемпионата Европы-2012, чемпионата мира-2014, чемпионата Европы-2016 и Кубка конфедераций-2017 не дали положительного результата на содержание запрещенных препаратов.

    Ранее ВАДА сообщало о возможных нарушениях антидопинговых правил российскими футболистами. В ФИФА решили провести личное расследование. Для получения информации привлекался бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, которому был отправлен список из 59 вопросов. На данный момент ФИФА не получила ответа на них.

    Источник: ФИФА

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    17.02.2018 10:52
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 17 февраля 2018, 16:16

      Не успели в пробирки нагадить, где Родченков? Вывести его из программы защиты свидетелей и выслать в Россию.

      1
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 17 февраля 2018, 15:58

      А у Мутко брали?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 17 февраля 2018, 15:40

      Нужно проверить ЧМ-70 в Мексике, там точно нечисто.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 17 февраля 2018, 13:43

      а суд подавать кто будет на всяких там звиздаболов?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 17 февраля 2018, 13:38

      Рано радуетесь, обязательно к чему нибудь прицепятся, допинга не нашли, так найдут какую нибудь другую хрень. Дана команда ФАС, будут исполнять.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 февраля 2018, 13:28

      Хоть какая то новость приятная.

      4
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 17 февраля 2018, 13:04

      Ещё бы 1988 года взяли бы сейчас провели

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 17 февраля 2018, 12:59

      Просто ФИФА не МОК, там сидят пока еще не подконтрольные Штатам люди, вот они и принимают решения собственными мозгами. В МОК же тоже доказательств не нашли, они просто заявили, что наши их хорошо спрятали, и на этом основании всех отстранили.

      3
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 17 февраля 2018, 12:53

      Задротченков уже видимо овощ

      3
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 17 февраля 2018, 12:52

      Анализы можно было не проводить. По игре сразу видно.

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