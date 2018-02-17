ФИФА: Допинг-пробы игроков сборной России с ЧЕ-2012, ЧМ-2014, ЧЕ-2016 и КК-2017 отрицательные

В ФИФА сообщили, что все допинг-пробы футболистов сборной России с чемпионата Европы-2012, чемпионата мира-2014, чемпионата Европы-2016 и Кубка конфедераций-2017 не дали положительного результата на содержание запрещенных препаратов.

Ранее ВАДА сообщало о возможных нарушениях антидопинговых правил российскими футболистами. В ФИФА решили провести личное расследование. Для получения информации привлекался бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, которому был отправлен список из 59 вопросов. На данный момент ФИФА не получила ответа на них.