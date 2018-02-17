«Челси» надеется, что возможный трансфер Батшуайи в «Боруссию» поможет клубу приобрести Пулишича

«Челси» намерен летом заполучить полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича.

Синие надеются, что желание черно-желтых подписать на постоянной основе форварда Миши Батшуайи, который находится сейчас в аренде у «шмелей», поможет им осуществить трансфер американца.

В лондонском клубе считают, что, если дортмундцы выкупят бельгийца, это может поспособствовать сделке по 19-летнему хавбеку.

Как сообщалось ранее, другими претендентами на Пулишича являются «Ливерпуль» и «Реал».