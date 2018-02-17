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    «Челси» надеется, что возможный трансфер Батшуайи в «Боруссию» поможет клубу приобрести Пулишича

    «Челси» намерен летом заполучить полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича.

    Синие надеются, что желание черно-желтых подписать на постоянной основе форварда Миши Батшуайи, который находится сейчас в аренде у «шмелей», поможет им осуществить трансфер американца.

    В лондонском клубе считают, что, если дортмундцы выкупят бельгийца, это может поспособствовать сделке по 19-летнему хавбеку.

    Как сообщалось ранее, другими претендентами на Пулишича являются «Ливерпуль» и «Реал».

    Источник: Daily Mail

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    17.02.2018 16:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +214

      Yurini 17 февраля 2018, 18:27

      Лучше бы Батшуайи Вернули после аренды... дауны!

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