Агент: «Кандрева был близок к переходу в «Челси»

Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева был близок к смене клубной прописки. Как сообщил агент футболиста, его клиента хотел подписать «Челси».

«Да, Кандреву в 2017 году пытался подписать «Челси». Сделка была весь вероятна. Однако Антонио тогда только пришел в клуб и было решено, что трансфер невозможен.

Мы ждем окончания сезона. Если «Интер» финиширует в четверке, то думаю, он будет рад остаться в команде», – сказал Федерико Пасторелло.

Нынешний контракт хавбека рассчитан до 2020 года.