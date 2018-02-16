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    Покеттино заявил, что матч с «Рочдейлом» будет сложнее, чем с «Ювентусом»

    Главный тренер английского «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Англии против «Рочдейла». Аргентинец сравнил сложность игры со встречей с итальянским «Ювентусом» (2:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Хочу поблагодарить наших будущих соперников за то, что они привели в порядок поле после того, как оно откровенно пришло в негодность в их встрече в 1/16 финала. Теперь газон вполне соответствует правилам игры.

    Игра в Рочдейле будет сложной. Даже более тяжелой, чем в Турине, поскольку нам нужно поддерживать мотивацию и заряженность на результат», – сказал тренер.

    Матч состоится 18 февраля и начнется в 19:00 по Москве.

    Источник: Mirror.co.uk

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    16.02.2018 18:55
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